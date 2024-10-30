Максим Криппа уплатил всю сумму за покупку гостиницы «Украина» в центре Киева

Средства от продажи гостиницы «Украина» полностью поступили в государственный бюджет, сообщает Фонд государственного имущества Украины на Facebook-странице. Покупатель – Максим Криппа – заплатил 2,5 млрд грн без учета НДС.
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Ключевые факты
- Общий экономический эффект от продажи гостиницы – 3 млрд грн, сообщает ФГИУ. В эту сумму входит стоимость гостиницы 2,5 млрд грн плюс 502 млн грн НДС.
- Отель «Украина» расположен на аллее Героев Небесной Сотни на Майдане Независимости. Отель площадью около 22 500 кв. м. имеет шесть конференц-залов, комнаты для переговоров и фонд в 363 номера. Есть укрытие и паркинг на 80 автомобилей.
- «Успешное проведение аукциона и полная оплата стоимости гостиницы «Украина» подтверждают готовность украинского рынка к большой приватизации», – отмечает и.о. главы ФГИУ Иванна Смачило. Вырученные средства будут направлены, в частности, на поддержку Сил обороны Украины, сообщает Смачило.
Контекст
Аукцион по продаже гостиницы «Украина» состоялся 18 сентября в системе «Prozorro.Продажи». Стартовая стоимость лота составляла около 1,05 млрд грн (без учета НДС). Торги проходили по правилам трехраундового английского аукциона на повышение цены.
В аукционе соревновались три участника. В ходе торгов ни один из них не поднимал ставки выше своей первоначальной заявки.
Победила компания «Ола Файн» с самой высокой начальной заявкой в 2,5 млрд грн. Это в 2,4 раза больше стартовой цены.
Основная деятельность ООО «Ола Файн» – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендуемого недвижимого имущества, свидетельствуют данные YouControl. Бенефициар компании – Максим Криппа.
Другие участники аукциона по продаже гостиницы «Украина» – ООО «Аларит-Пром» Сергея Сподина и ООО «Житомирский мебельный комбинат» Вадима Григорьева.
Следующий аукцион ФГИУ – 19 декабря 2024 года: на продажу выставляют 100% госдоли ООО «Аэрок» со стартовой ценой 965,3 млн грн.
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