Максим Криппа уплатил всю сумму за покупку гостиницы «Украина» в центре Киева

Средства от продажи гостиницы «Украина» полностью поступили в государственный бюджет, сообщает Фонд государственного имущества Украины на Facebook-странице. Покупатель – Максим Криппа – заплатил 2,5 млрд грн без учета НДС.

Ключевые факты

Общий экономический эффект от продажи гостиницы – 3 млрд грн, сообщает ФГИУ. В эту сумму входит стоимость гостиницы 2,5 млрд грн плюс 502 млн грн НДС.

Отель «Украина» расположен на аллее Героев Небесной Сотни на Майдане Независимости. Отель площадью около 22 500 кв. м. имеет шесть конференц-залов, комнаты для переговоров и фонд в 363 номера. Есть укрытие и паркинг на 80 автомобилей.

«Успешное проведение аукциона и полная оплата стоимости гостиницы «Украина» подтверждают готовность украинского рынка к большой приватизации», – отмечает и.о. главы ФГИУ Иванна Смачило. Вырученные средства будут направлены, в частности, на поддержку Сил обороны Украины, сообщает Смачило.

Контекст

Аукцион по продаже гостиницы «Украина» состоялся 18 сентября в системе «Prozorro.Продажи». Стартовая стоимость лота составляла около 1,05 млрд грн (без учета НДС). Торги проходили по правилам трехраундового английского аукциона на повышение цены.

В аукционе соревновались три участника. В ходе торгов ни один из них не поднимал ставки выше своей первоначальной заявки.

Победила компания «Ола Файн» с самой высокой начальной заявкой в 2,5 млрд грн. Это в 2,4 раза больше стартовой цены.

Основная деятельность ООО «Ола Файн» – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендуемого недвижимого имущества, свидетельствуют данные YouControl. Бенефициар компании – Максим Криппа.

Другие участники аукциона по продаже гостиницы «Украина» – ООО «Аларит-Пром» Сергея Сподина и ООО «Житомирский мебельный комбинат» Вадима Григорьева.

Следующий аукцион ФГИУ – 19 декабря 2024 года: на продажу выставляют 100% госдоли ООО «Аэрок» со стартовой ценой 965,3 млн грн.