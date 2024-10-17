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Фонд держмайна визначив дату аукціону з продажу одного з найбільших виробників газобетону «Аерок»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Онлайн-аукціон з продажу активів ТОВ «Аерок», конфіскованих у підсанкційного російського бізнесмена Андрія Молчанова, відбудеться 19 грудня 2024 року. Стартова ціна – 965,3 млн грн. Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна. 

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Деталі

  • 16 жовтня відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації – державної частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок».
  • На засіданні було визначено дату проведення онлайн-аукціону з приватизації: торги відбудуться 19 грудня 2024 року в електронній системі «Прозорро.Продажі». 
  • Аукціонна комісія схвалила текст інформаційного повідомлення про ТОВ.

Контекст

15 жовтня Кабмін затвердив стартову ціну та умови продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок» на електронному аукціоні з умовами. 

«Аерок» через «Групу ЛСР» (РФ) належав підсанкційному російському бізнесмену Андрію Молчанову. ТОВ має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. 

У червні 2022 року Подільська окружна прокуратура міста Києва за ініціативи СБУ передала в управління АРМА активи «Аерок».

У липні 2023 року Мінʼюст подав до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави українських активів російського ПАТ «Група ЛСР». Пізніше ВАКС передав підприємство в управління ФДМУ

Андрій Молчанов володіє контрольним пакетом (50,33%) будівельної «Групи ЛСР», одного з найбільших забудовників у РФ. 

У 2018 році Мінфін США вніс «Групу ЛСР» та її гендиректора до «кремлівського списку» – переліку суб’єктів (фізичних та юросіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна.

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