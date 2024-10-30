Максим Кріппа сплатив усю суму за купівлю готелю «Україна» в центрі Києва

Кошти від продажу готелю «Україна» повністю надійшли до державного бюджету, повідомляє Фонд державного майна України на Facebook-сторінці. Покупець – Максим Кріппа – заплатив 2,5 млрд грн без урахування ПДВ.
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Ключові факти
- Загальний економічний ефект від продажу готелю – 3 млрд грн, повідомляє ФДМУ. В цю суму входить вартість готелю 2,5 млрд грн плюс 502 млн грн ПДВ.
- Готель «Україна» розташований на алеї Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності. Готель площею майже 22 500 кв. м має шість конференц-залів, кімнати для переговорів і фонд у 363 номери. Є укриття і паркінг на 80 автівок.
- «Успішне проведення аукціону та повна оплата вартості готелю «Україна» підтверджують готовність українського ринку до великої приватизації», – зазначає в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило. Отримані кошти будуть спрямовані, зокрема, на підтримку Сил оборони України, повідомляє Смачило.
Контекст
Аукціон з продажу готелю «Україна» відбувся 18 вересня у системі «Prozorro.Продажі». Стартова вартість лота становила майже 1,05 млрд грн (без урахування ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни.
В аукціоні змагалися три учасники. Під час торгів жоден із них не піднімав ставки вище своєї початкової заявки.
Перемогла компанія «Ола Файн» з найвищою початковою заявкою у 2,5 млрд грн. Це у 2,4 раза більше від стартової ціни.
Основна діяльність ТОВ «Ола Файн» – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, свідчать дані YouControl. Бенефіціар компанії – Максим Кріппа.
Інші учасники аукціону з продажу готелю «Україна» – ТОВ «Аларіт-Пром» Сергія Сподіна і ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григорʼєва.
Наступний аукціон ФДМУ – 19 грудня 2024 року: на продаж виставляють 100% держчастки ТОВ «Аерок» зі стартовою ціною 965,3 млн грн.
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