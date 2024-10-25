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Власник Merx завершает строительство ЖК в центре Киева. Но не собирается продавать в нем квартиры. Как будут возвращать инвестиции?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Atlantic Residences Merx Київ /предоставлено Merx

Atlantic Residences – первый жилищный проект группы Merx Вадима Григорьева Фото предоставлено Merx

Жилой комплекс Atlantic Residences от Merx – доходный дом на 550 квартир. Все квартиры будут сдавать в аренду. Когда инвестор рассчитывает окупить проект, который начал строить еще в 2008 году?

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Группа Merx Вадима Григорьева занялась жилищным строительством. Готовые квартиры в трех секциях первого проекта уже сдают в аренду. Параллельно в комплексе обустраивают инфраструктуру, внутренний двор и ремонты в других апартаментах.

Почему застройщик решил не продавать ни одной квартиры в своем первом ЖК и сделал ставку на аренду жилья?

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