В ночь на 9 октября Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. По информации главы ОВА Олега Кипера, большинство враждебных целей удалось уничтожить силами ПВО, однако есть значительные повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.
- В результате ударов произошли пожары в двух частных домах, административном здании автозаправочной станции и в порту, где загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами.
- Еще четыре частных дома получили повреждения. По предварительным данным, ранения получили пять человек – всем оказывается медицинская помощь, отметил Кипер.
- Из-за атаки без электроснабжения осталось более 30 000 абонентов. Подразделения ГСЧС и аварийные службы ликвидируют последствия обстрелов.
- Враг атаковал город Черноморск, сообщил мэр Василий Гуляев. По его словам, критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах. Электроснабжение в общине отсутствует (кроме с. Бурлачья Балка). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением.
