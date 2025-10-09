В ночь на 9 октября Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. По информации главы ОВА Олега Кипера, большинство враждебных целей удалось уничтожить силами ПВО, однако есть значительные повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.