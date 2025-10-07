Украине придется нарастить импорт газа – на «процентов 30» больше предыдущего плана из-за масштабных ударов РФ по газодобывающей инфраструктуре, заявила министр энергетики Светлана Гринчук на пресс-конференции, сообщает LIGA.net .

Подробности

Финансовых ресурсов достаточно, чтобы обеспечить импорт газа в полном объеме в октябре, ноябре и декабре и при необходимости – и в другие месяцы.

Украина получила ссуды на $500 млн от ЕБРР и $300 млн от ЕИБ для закупки газа, отметила министр энергетики Светлана Гринчук. Оба кредита обеспечены гарантиями Европейской комиссии. Украина обсуждает с послами стран G7 возможность расширения действующих кредитных программ под гарантию Европейской комиссии.

Также продолжаются переговоры с отдельными странами по предоставлению грантового финансирования для увеличения импорта газа.

Когда именно потребуется общая сумма финансирования, зависит от масштаба российских ударов по газовой инфраструктуре, степени повреждений ГТС и скорости восстановления отрасли. Украина ведет отдельные переговоры с партнерами, чтобы определить, в какой степени может приобщиться к финансированию закупок газа.

Контекст

Россия регулярно наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить прохождение отопительного сезона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова фокусируется на энергетике, проводя разведку объектов для подготовки массированных ударов, в том числе в тыловых зонах.

Минувшей зимой Украина увеличила импорт газа из ЕС после того, как российские ракеты повредили объекты. Тогда утрата добычи могла достигать 40%.

В апреле этого года группа «Нафтогаз» заявила, что смогла восстановить половину объемов добычи, потерянных из-за вражеских атак в феврале.

Группа «Нафтогаз Украины» (через дочерние компании АО «Укргаздобыча» и ЧАО «Укрнафта») обеспечивает более 80% общей добычи Украины, которая по итогам 2024 года составила 19,1 млрд куб. м.

В ночь на 3 октября Россия совершила самую большую атаку на газодобывающие активы группы «Нафтогаз» с начала полномасштабной войны.