В ніч на 9 жовтня Росія здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, більшість ворожих цілей вдалося знищити силами ППО, однак є значні пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.