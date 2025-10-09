Підписка від 49 грн
Масована атака на Одещину: пошкоджені порт, АЗС і житлові будинки (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

В ніч на 9 жовтня Росія здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, більшість ворожих цілей вдалося знищити силами ППО, однак є значні пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.

  • Унаслідок ударів сталися пожежі у двох приватних будинках, адміністративній будівлі автозаправної станції та в порту, де загорілися контейнери з рослинною олією та дерев’яними пелетами. 
  • Ще чотири приватні будинки зазнали пошкоджень. За попередніми даними, поранення отримали п’ятеро людей – усім надається медична допомога, зазначив Кіпер.
  • Через атаку без електропостачання залишилися понад 30 000 абонентів. Підрозділи ДСНС та аварійні служби ліквідовують наслідки обстрілу.
  • Ворог атакував місто Чорноморськ, повідомив мер Василь Гуляєв. За його словами, критична інфраструктура наразі працює на генераторах. Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлача Балка). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням.
Росія атакувала Одеську область - фото

Наслідки атаки Росії на Одещину. Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

Росія атакувала Одеську область - фото

Росія атакувала Одеську область - фото

Росія атакувала Одеську область - фото

Росія атакувала Одеську область - фото

