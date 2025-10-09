В ніч на 9 жовтня Росія здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, більшість ворожих цілей вдалося знищити силами ППО, однак є значні пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.
Деталі
- Унаслідок ударів сталися пожежі у двох приватних будинках, адміністративній будівлі автозаправної станції та в порту, де загорілися контейнери з рослинною олією та дерев’яними пелетами.
- Ще чотири приватні будинки зазнали пошкоджень. За попередніми даними, поранення отримали п’ятеро людей – усім надається медична допомога, зазначив Кіпер.
- Через атаку без електропостачання залишилися понад 30 000 абонентів. Підрозділи ДСНС та аварійні служби ліквідовують наслідки обстрілу.
- Ворог атакував місто Чорноморськ, повідомив мер Василь Гуляєв. За його словами, критична інфраструктура наразі працює на генераторах. Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлача Балка). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням.
