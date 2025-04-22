НБУ впервые исследовал финансовую грамотность подростков: средний балл – 3 из 12

Подробности

Учащиеся выполняли 21 кейсовое задание по методологии PISA и отвечали на 20 анкетных вопросов. Задания моделировали реальные финансовые ситуации – от планирования покупки подарка до оценки рисков инвестиций в военные облигации.

Инфографика: НБУ

Только 46,6% ответов были правильными, что соответствует 3 баллам из 12 возможных. Ни один подросток не дал 100% правильных ответов, а только 0,3% опрошенных (в основном девушки) ответили правильно на 90% заданий. В то же время 0,3% не дали никакого правильного ответа.

Самые высокие результаты продемонстрировали учащиеся из Днепропетровской (57,4%), Ивано-Франковской (53,7%) областей и Киева (50,4%). Самые низкие – из Кировоградской (37,4%), Николаевской (39,7%) и Черновицкой (41,4%) областей.

Девушки (47,4%) дали чуть больше правильных ответов, чем ребята (45,6%). Городские школьники (48%) опередили своих ровесников из деревень (40%).

Инфографика: НБУ

Финансовая грамотность оказалась выше у подростков из семей, где родители имеют высшее или профессиональное образование, и значительно ниже среди детей из семей с начальным уровнем образования или в ситуации бедности (только 33,2% правильных ответов у тех, кому не хватает денег даже на еду).

Уровень осведомленности напрямую зависит от практического опыта, говорят исследователи: ученики, которые пользовались банковскими приложениями (49%), имели собственную карту (48,5%) или оплачивали коммунальные услуги онлайн (47,6%), демонстрировали лучшие результаты.

Также положительно влияли привычка экономить (50,3% правильных ответов среди откладывающих деньги), ведение учета расходов (48,3% у тех, кто делает это ежемесячно), наличие финансовой цели (48,1% у тех, кто имеет цель на пять лет) и обсуждение тем денег в семье (49,3%).

Инфографика: НБУ

Хотя только 27,3% подростков изучали финансовую грамотность как отдельный предмет, 77,6% считают его внедрение крайне необходимым. Большинство верят, что финансовые знания помогут достичь жизненных целей: иметь собственное жилье или авто (58,6%), хорошо зарабатывать, чтобы помочь родителям (43%) или начать собственное дело (34,8%).

Инфографика: НБУ

Больше подростков интересует, как заработать первые деньги (61,6%), как сэкономить на мечту (53,7%) и как планировать собственный бюджет (36,9%).

Контекст

Исследование, проведенное в апреле 2024 года Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко по выборке, сформированной в ГНУ «Институт образовательной аналитики», охватило 97 школ из 19 областей Украины и Киева. В опросе приняли участие 3139 учащихся в возрасте 14-17 лет.

Целью было оценить уровень знаний и навыков учащихся перед введением обязательного предмета «Предпринимательство и финансовая грамотность», который с 2025-2026 учебного года будут изучать в восьмых классах, а затем – в девятых классах. Второй этап исследования намечен на 2027 год для сравнения результатов и оценки эффективности преподавания предмета.