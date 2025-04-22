НБУ вперше дослідив фінансову грамотність підлітків: середній бал – 3 з 12

Деталі

Учні виконували 21 кейсове завдання за методологією PISA і відповідали на 20 анкетних питань. Завдання моделювали реальні фінансові ситуації – від планування покупки подарунка до оцінки ризиків інвестицій у військові облігації.

Інфографіка: НБУ

Лише 46,6% відповідей були правильними, що відповідає 3 балам із 12 можливих. Жоден підліток не дав 100% правильних відповідей, а лише 0,3% опитаних (здебільшого дівчата) відповіли правильно на 90% завдань. Водночас 0,3% не дали жодної правильної відповіді.

Найвищі результати продемонстрували учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та Києва (50,4%). Найнижчі – з Кіровоградської (37,4%), Миколаївської (39,7%) та Чернівецької (41,4%) областей.

Дівчата (47,4%) дали трохи більше правильних відповідей, ніж хлопці (45,6%). Міські школярі (48%) випередили своїх ровесників із сіл (40%).

Інфографіка: НБУ

Фінансова грамотність виявилась вищою у підлітків із родин, де батьки мають вищу або професійну освіту, і значно нижчою – серед дітей з родин із початковим рівнем освіти або в ситуації бідності (лише 33,2% правильних відповідей у тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу).

Рівень обізнаності напряму залежить від практичного досвіду, говорять дослідники: учні, які користувались банківськими застосунками (49%), мали власну картку (48,5%) або оплачували комунальні послуги онлайн (47,6%), демонстрували кращі результати.

Також позитивно впливали звички заощаджувати (50,3% правильних відповідей серед тих, хто відкладає гроші), ведення обліку витрат (48,3% у тих, хто робить це щомісяця), наявність фінансової цілі (48,1% у тих, хто має ціль на пʼять років) і обговорення тем грошей у родині (49,3% у тих, хто говорить із батьками про фінанси один–два рази на тиждень).

Інфографіка: НБУ

Хоча лише 27,3% підлітків вивчали фінансову грамотність як окремий предмет, 77,6% вважають його впровадження вкрай необхідним. Більшість вірять, що фінансові знання допоможуть досягти життєвих цілей: мати власне житло чи авто (58,6%), добре заробляти, щоб допомогти батькам (43%) або започаткувати власну справу (34,8%).

Інфографіка: НБУ

Найбільше підлітків цікавить, як заробити перші гроші (61,6%), як заощадити на мрію (53,7%) та як планувати власний бюджет (36,9%).

Контекст

Дослідження, проведене у квітні 2024 року Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка за вибіркою, сформованою ДНУ «Інститут освітньої аналітики», охопило 97 шкіл із 19 областей України та Києва. В опитуванні взяли участь 3139 учнів віком 14-17 років.

Метою було оцінити рівень знань і навичок учнів перед запровадженням обов’язкового предмета «Підприємництво і фінансова грамотність», який із 2025-2026 навчального року вивчатимуть у восьмих класах, а згодом – у девʼятих класах. Другий етап дослідження запланований на 2027 рік для порівняння результатів і оцінки ефективності викладання предмета.