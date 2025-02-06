Медиасервис Megogo в 2024 году инвестировал 38 млн грн в украиноязычную озвучку контента

Медиасервис Megogo в 2024 году сохранил инвестиции в украиноязычную озвучку на уровне 38 млн грн, создав 3825 часов контента, в том числе для фильмов, сериалов и детских программ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Озвучка была реализована в собственной студии Megogo voice и в сотрудничестве с партнерами.

Сервис стал официальным вещателем УЕФА Евро-2024, транслировал Олимпийские игры в партнерстве с Warner Bros. Discovery и два боя Александра Усика против Тайсона Фьюри. Megogo запустил телеканал «Megogo спорт» в стандарте DVB-T2, заключив партнерства с Netflix и Setanta.

Библиотека сервиса пополнилась 6000 единиц нового контента в форматах VOD и LIVE. Пользователи проводили в среднем по часу на платформе каждый день, при этом больше всего использовали Smart TV.

В борьбе с пиратством Megogo удалил 527 000 страниц пиратских сайтов из поисковых систем, заблокировал более 140 000 пиратских копий контента и передал 195 000 ссылок на блокировку. Было удалено 14 пиратских приложений и закрыто более 75 групп и каналов в мессенджерах и соцсетях. Наибольшую активность в борьбе с пиратством компания проявила в ходе трансляций боев Усика.

Контекст

Медиасервис Megogo был основан в Киеве в 2011 году. В медиатеке сервиса доступны телеканалы, фильмы, сериалы, мультфильмы, игры, образовательный и блогерский контент, аудиокниги, подкасты и радио. В Украине Megogo предлагает 390 каналов с шоу, сериалами и программами, 15 000 фильмов и 900 аудиокниг. Контент доступен на популярных платформах iOS, Android, Smart TV, Android TV и плеерах и приставках Apple TV, Amazon Fire TV, XBOX One и Sony PlayStation. Сервис работает в 15 странах мира.