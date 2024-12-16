Megogo запускает онлайн-магазин. Расходы могут составить $40 000 – 100 000. Чем он будет отличаться от конкурентов

Онлайн-магазин Megogo Books начал работу 16 декабря. На сайте представлено 120 издательств. Это только начало, говорят в Megogo. Как новый игрок будет конкурировать с такими лидерами книжного онлайн-ритейла, как Yakaboo и «Книгарня Є»?

Медиасервис Megogo запустил онлайн-магазин Megogo Books. На старте там доступно около 10 000 книг от более чем 120 украинских издательств. «В течение следующих нескольких месяцев планируем заключить еще более 50 сделок», – отмечает маркетинг-директор Megogo Валерия Толочина.

Megogo – серьезный конкурент многим игрокам рынка, считает директор сети книжных магазинов «Книголенд» Игорь Зарудко. Крупнейшие онлайн-продавцы книг – Yakaboo и «Книгарня Є». Выручка Yakaboo за 2023 год – 503 млн грн, «Книгарня Є» – 412 млн грн. За два года компания увеличила выручку от онлайн-продаж в 2,6 раза, по данным Украинского института книги.