Медіасервіс Megogo у 2024 році інвестував 38 млн грн в україномовну озвучку контенту

Медіасервіс Megogo у 2024 році зберіг інвестиції в україномовну озвучку на рівні 38 млн грн, створивши 3825 годин контенту, зокрема для фільмів, серіалів і дитячих програм. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Озвучка була реалізована на власній студії Megogo voice та у співпраці з партнерами.

Сервіс став офіційним мовником УЄФА Євро-2024, транслював Олімпійські ігри в партнерстві з Warner Bros. Discovery та два бої Олександра Усика проти Тайсона Фʼюрі. Megogo запустив телеканал «Megogo спорт» у стандарті DVB-T2, уклавши партнерства з Netflix і Setanta.

Бібліотека сервісу поповнилася 6000 одиниць нового контенту у форматах VOD та LIVE. Користувачі проводили в середньому по годині на платформі щодня, при цьому найбільше використовували Smart TV.

У боротьбі з піратством Megogo видалив 527 000 сторінок піратських сайтів із пошукових систем, заблокував понад 140 000 піратських копій контенту і передав 195 000 посилань на блокування. Було видалено 14 піратських додатків і закрито понад 75 груп і каналів у месенджерах та соцмережах. Найбільшу активність у боротьбі з піратством компанія проявила під час трансляцій боїв Усика.

Контекст

Медіасервіс Megogo був заснований у Києві в 2011 році. У медіатеці сервісу доступні телеканали, фільми, серіали, мультфільми, ігри, освітній та блогерський контент, аудіокниги, подкасти та радіо. В Україні Megogo пропонує 390 каналів з шоу, серіалами та програмами, 15 000 фільмів і 900 аудіокниг. Контент доступний на популярних платформах iOS, Android, Smart TV та Android TV та плеєрах і приставках Apple TV, Amazon Fire TV, XBOX One і Sony PlayStation. Сервіс працює у 15 країнах світу.