Holywater и Megogo договорились о партнерстве, в рамках которого вертикальные сериалы компании появились в мобильном приложении медиасервиса. Об этом сообщила пресс-служба компании 16 декабря.

Детали

Партнерство стартовало с трех тайтлов, которые уже доступны подписчикам в мобильном приложении Megogo в разделе Short dramas.

Контент адаптирован под смартфоны и планшеты и доступен для подписок «Легкая», «Оптимальная», «Megopack», «Megopack Y» и «Megopack N+S».

Доступные сериалы: «Пара, созданная в аду», «Миллиардер, замаскированный под жиголо» и «Притворяйся, что ты меня любишь». Это короткие мелодрамы с эпизодами по 1–2 минуты и более 60 серий, снятые украинской командой AMO Pictures в Киеве. Контент имеет украинскую озвучку и субтитры.

Вертикальные сериалы соответствуют мобильным сценариям просмотра и интегрируются в платформу Megogo, что расширяет возможности пользователей для просмотра контента в любом месте.

Контекст

Holywater один из ведущих игроков на глобальном рынке вертикального стриминга, объем которого оценивается в $8 млрд. Компания создает развлекательные продукты с использованием ИИ. Среди их приложений – My Drama, FreeBits, My Passion и My Muse, которые охватывают более 60 млн пользователей в мире.

Медиасервис Megogo основан в Киеве в 2011 году. Его библиотека включает телеканалы, фильмы, сериалы, мультфильмы, игры, образовательные и блогерские материалы, аудиокниги, подкасты и радио. В Украине пользователям доступны 390 каналов с шоу, сериалами и программами, 15 000 фильмов и 900 аудиокниг. Контент можно просматривать на iOS, Android, Smart TV, Android TV, а также на Apple TV, Amazon Fire TV, XBOX One и Sony PlayStation. Megogo работает в 15 странах мира.