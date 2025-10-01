Warner Bros. Discovery будет покупать контент у украинских производителей

Компания Warner Bros. Discovery будет покупать украинский контент у локальных креативщиков. Об этом вице-президент по дистрибуции корпорации Кенечи Белусевич рассказала в интервью Forbes Ukraine .

Подробности

«Мы покупаем локальный контент во всех странах, где работаем», – говорит Кенечи Белусевич. Главное требование Warner Bros. Discovery – чтобы этот контент мог «путешествовать» за пределы страны производства, то есть быть интересным глобально.

«Мы приобрели несколько проектов в Балтии и в регионе. Не вижу причин, почему в Украине мы должны делать иначе», – добавила Белусевич.

Инвестировать в производство контента Warner Bros. Discovery не планирует.

Контекст

HBO Max заходит на украинский рынок. В конце сентября 2025-го разлетелась новость: «скоро» – точную дату компания не обнародовала – зрители в Украине смогут смотреть контент студий HBO, Warner Bros. Фотографии, DC Studios, Max Originals. Все эти бренды объединены под зонтиком Warner Bros. Discovery. Предварительная стоимость подписки – €7,99 в месяц за стандарт и €9,99 за премиум.

Но еще до появления официального приложения контент HBO можно легально смотреть в Украине. В июне 2025 года медиа-сервис Megogo стал партнером запуска в Украине HBO Max. Их фильмы и сериалы студии можно посмотреть на Megogo по подписке «Максимальная» стоимостью 449 грн в месяц.