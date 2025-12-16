Holywater та Megogo домовилися про партнерство, в межах якого вертикальні серіали компанії з’явилися у мобільному застосунку медіасервісу. Про це повідомила пресслужба компанії 16 грудня.
- Партнерство стартувало з трьох тайтлів, які вже доступні передплатникам в мобільному застосунку Megogo у розділі Short dramas.
- Контент адаптований під смартфони та планшети і доступний для передплат «Легка», «Оптимальна», «Megopack», «Megopack Y» та «Megopack N+S».
- Доступні серіали: «Пара, створена в пеклі», «Мільярдер, замаскований під жиголо» та «Вдавай, що ти мене любиш». Це короткі мелодрами з епізодами по 1–2 хвилини та понад 60 серій, зняті українською командою AMO Pictures у Києві. Контент має українську озвучку та субтитри.
- Вертикальні серіали відповідають мобільним сценаріям перегляду і інтегруються у платформу Megogo, що розширює можливості користувачів для перегляду контенту будь-де.
Контекст
Holywater один із провідних гравців на глобальному ринку вертикального стримінгу, обсяг якого оцінюється у $8 млрд. Компанія створює розважальні продукти з використанням ШІ. Серед їхніх застосунків – My Drama, FreeBits, My Passion та My Muse, які охоплюють понад 60 млн користувачів у світі.
Медіасервіс Megogo заснований у Києві у 2011 році. Його бібліотека включає телеканали, фільми, серіали, мультфільми, ігри, освітні та блогерські матеріали, аудіокниги, подкасти й радіо. В Україні користувачам доступні 390 каналів із шоу, серіалами та програмами, 15 000 фільмів і 900 аудіокниг. Контент можна переглядати на iOS, Android, Smart TV, Android TV, а також на Apple TV, Amazon Fire TV, XBOX One і Sony PlayStation. Megogo працює у 15 країнах світу.
