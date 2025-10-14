Forbes Digital підписка
Стриминг HBO Max начал работу в Украине. Какая цена подписки

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

2 хв читання

HBO Max запустився в Україні, вартість підписки /Getty Images

Платформа HBO Max начинает работу в Украине с 14 октября. Ранее фильмы и сериалы HBO Max стали доступны на стриминге Megogo. Партнерство с украинской платформой продолжается, сообщили в пресс-службе.

Платформа HBO Max начинает работу в Украине с 14 октября. Ранее фильмы и сериалы HBO Max стали доступны на стриминге Megogo. Партнерство с украинской платформой продолжается, сообщили в пресс-службе.

Ключевые факты

  • С 14 октября HBO Max доступен для прямой подписки в Украине. Сервис предлагает контент от HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals и Discovery. Библиотека включает «Майнкрафт: Фильм», серию «Гарри Поттер», а также сериалы «Последние из нас», «Дом дракона» и «Пингвин».
  • Украинцы смогут получить доступ к библиотеке HBO Max через приложение, веб-сайт, а также на мобильных устройствах и Smart TV. Платформа также позволяет скачивать контент для офлайн-просмотра.
  • HBO Max предлагает два основных тарифа: стандарт за €7,99 (386 грн) в месяц и премиум за €10 (483 грн) в месяц. Стандартный пакет включает доступ к контенту на двух устройствах одновременно, качество Full HD и до 30 загрузок. Премиум – просмотр на до четырех устройствах одновременно, качество 4K UHD и до 100 загрузок.
  • Дополнительный пакет «Спорт» стоит около 3€ (145 грн) в месяц и обеспечивает доступ к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2. К оплате принимаются карты Visa, Mastercard, American Express, PayPal.
  • Пользовательский интерфейс доступен на украинском языке. Большинство тайтлов имеют украинские субтитры и дубляж.
  • Партнерство стриминга с украинским сервисом Megogo продолжается. На Megogo будет доступен тот же контент, что и на украинском HBO Max по подписке «Максимальная», которая стоит 449 грн в месяц.
Сколько стоит подписка на HBO Max, Украина /предоставлено пресс-службой

HBO Max предлагает два основных тарифа: стандарт за €7,99 (386 грн) в месяц и премиум за €10 (483 грн) в месяц

Контекст

В июне 2025 года Warner Bros. Discovery объявила о глобальной стратегии расширения HBO Max, охватывающей запуск в 12 новых странах, в том числе Албании, Армении, Грузии и Казахстане, с планами достичь 100 рынков. В следующем году платформа появится в Германии, Италии и Великобритании.

В Украине HBO Max сотрудничает с Megogo, предоставляя подписчикам доступ к своей библиотеке по предоплате «Максимальная» без дополнительной оплаты. Соглашение охватывает сериалы, шоу от Discovery Channel, TLC и премьеры фильмов, таких как «Джокер: Безумие на двоих» и «Мики 17».

В будущем Warner Bros. Discovery будет покупать контент у украинских производителей, рассказала вице-президент по дистрибуции корпорации Кенечи Белусевич в интервью Forbes Ukraine. «Мы покупаем локальный контент во всех странах, где работаем», – отметила Белусевич. Главное требование Warner Bros. Discovery – чтобы этот контент мог «путешествовать» за пределы страны производства, то есть быть интересным глобально.

