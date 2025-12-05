Netflix договорилась о приобретении студий и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery за $72 млрд ($82,7 млрд с учетом долга) – одного из самых ценных активов Голливуда. Сделка может существенно переформатировать глобальный медиарынок и вызвать жесткую антимонопольную реакцию, пишет Reuters.
Детали
- О сделке объявили в пятницу, 5 декабря, после нескольких недель интенсивной борьбы между тремя претендентами. Netflix опередила конкурентов, предложив около $28 за акцию Warner Bros. Discovery и превысив предложение Paramount Skydance, которая оценивала компанию почти в $24 за акцию.
- Сделка предусматривает $23,25 наличными и около $4,5 акциями Netflix за каждую акцию Warner, что оценивает компанию в $27,75 за акцию и $72 млрд в капитале ($82,7 млрд с учетом долга).
- Закрытие сделки ожидается после выделения подразделения Discovery Global в отдельную публичную компанию, что запланировано на третий квартал 2026 года.
- Накануне бумаги Warner Bros. Discovery закрылись на уровне $24,5, что давало ей рыночную капитализацию $61 млрд.
- Приобретение владельца флагманских франшиз, в частности «Игры престолов», «Властелина колец», «Гарри Поттера» и других, укрепит позиции Netflix в борьбе за контент и уменьшит зависимость от внешних студий. Это особенно важно на фоне расширения компании в сферу игр и поиска новых источников роста после успешной кампании против шаринга паролей, отметило агентство.
- Однако сделка почти наверняка столкнется с серьезной антимонопольной проверкой в США и Европе. Поглощение компании с HBO Max и почти 130 млн стриминговых подписчиков усилит доминирование самого крупного игрока рынка.
- Paramount, которая первой начала торги и имеет давние связи с администрацией Трампа, уже поставила под сомнение прозрачность процесса продажи.
- Netflix в переговорах подчеркивала, что потенциальное объединение с HBO Max снизит для пользователей стоимость доступа к контенту. Компания также пообещала сохранить кинопрокат для фильмов Warner Bros., чтобы уменьшить опасения исчезновения еще одной крупной студии с рынка.
Контекст
Это приобретение станет одной из крупнейших трансформаций в медиаиндустрии последнего десятилетия. Netflix, которая ранее избегала масштабных M&A, получает беспрецедентную библиотеку контента и рычаги влияния на мировой рынок.
Сделка также происходит на фоне борьбы традиционных медиакомпаний за выживание в эпоху стриминга: Paramount ищет путь к реструктуризации, а Disney пытается сократить расходы и стабилизировать свой стриминговый бизнес. Поглощение Warner может вызвать новый этап консолидации индустрии и регуляторных дебатов о власти крупных платформ.
Warner Bros. официально выставила себя на продажу в октябре после получения заинтересованности от нескольких сторон. Comcast также делал предложения. Торги приобрели острый характер: Paramount обвинила Warner Bros. в проведении несправедливого процесса, который способствовал Netflix. В письме от 3 декабря юридические представители Paramount назвали процесс продажи «грязным» и предположили, что Warner Bros. склонила аукцион в пользу Netflix.
