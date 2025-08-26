Пенсионный фонд немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz продал свою долю в японской компании Nissan Motor Co. за 47,83 млрд иен ($324,65 млн). Об этом пишет Financial Times 26 августа. На фоне этой новости акции Nissan упали на 6,3% по итогам торгов во вторник.

Подробности

Накануне представитель Mercedes-Benz заявил, что пенсионный фонд компании планирует продать принадлежащие ему 3,8% акций Nissan. Этот пакет акций, переведенный в пенсионные активы немецкой компании в 2016 году, не имеет стратегического значения, отметил представитель Mercedes-Benz, охарактеризовав решение о продаже как очистку портфеля.

По данным источника Reuters, акции японского автопроизводителя были проданы Mercedes-Benz по цене 341,3 иены за акцию, что на 5,98% ниже их стоимости на закрытие торгов в понедельник.

С начала 2025 года акции Nissan подешевели на 29%, а рыночная капитализация компании остается ниже $10 млрд.

Контекст

Продажа акций состоялась на фоне масштабной реструктуризации, которую проводит Иван Эспиноза, занявший должность главного исполнительного директора Nissan в апреле. Компания сокращает расходы на 500 млрд иен ($3,4 млрд) путем увольнения 20 000 работников, закрытия заводов и продажи имущества.

Nissan и Mercedes-Benz заключили альянс в 2010 году по инициативе бывшего руководителя Nissan Карлоса Гона. Это сотрудничество было частью стратегии автопроизводителей после финансового кризиса 2008 года, направленного на снижение затрат на разработку и производство. Однако в 2021 году Nissan продал 1,5% акций Mercedes-Benz, а теперь германская компания полностью вышла из акционерного капитала Nissan, заявив, что эти акции утратили стратегическую ценность.

Тем временем Nissan столкнулся с другими вызовами. В первом квартале текущего финансового года компания зафиксировала отрицательный свободный денежный поток в размере 390,5 млрд иен и приостановила прогноз на весь год. Из-за роста конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей Nissan впервые за последние 20 лет, по данным MarkLines, выпал из топ-10 автопроизводителей по объемам продаж в первой половине года.

В конце прошлого года Nissan вел переговоры о слиянии с Honda, но они провалились из-за желания Honda получить полный контроль над объединенной компанией. Кроме того, самый крупный акционер Nissan – французская Renault, владеющая 36% акций, – также рассматривает возможность частичной продажи своей доли. Этот интерес усилился после того, как тайваньская компания Foxconn, поставщик Apple, обратилась к Renault с предложением выкупить ее долю у Nissan, стремясь войти в сегмент контрактного производства электромобилей.