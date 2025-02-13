Honda та Nissan відмовилися від плану злиття. Після обʼєднання міг зʼявитися автогігант вартістю $60 млрд

Nissan, Honda і Mitsubishi припинили переговори щодо створення єдиного автоконцерну вартістю $60 млрд, розірвавши свій меморандум про взаєморозуміння, сказано у спільній заяві 13 лютого. Меморандум передбачав можливу інтеграцію бізнесу між Nissan і Honda.

Ключові факти

Сторони домовилися про розірвання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 23 грудня минулого року.

Надалі Nissan, Honda і Mitsubishi співпрацюватимуть у рамках стратегічного партнерства в галузі електромобілів, про яке було домовлено 1 серпня минулого року.

Таким чином завершення переговорів із Honda поставило Nissan в ще більшу невизначеність. За словами джерел Reuters, переговори ускладнювали розбіжності, викликані зокрема пропозицією Honda про те, щоб Nissan став дочірньою компанією.

Ці дві компанії прагнули обʼєднати зусилля для більш ефективної боротьби з проблемами, які зараз створюють китайські виробники електромобілів.

Nissan, третій за величиною автовиробник Японії, у багатьох відношеннях є найбільш проблемним із традиційних автовиробників, оскільки так і не оговтався від багаторічної кризи та управлінських потрясінь, спричинених арештом та відставкою колишнього голови Карлоса Гона у 2018 році.

В результаті злиття могла бути створена четверта в світі компанія за обсягом продажів автомобілів після Toyota, Volkswagen і Hyundai.

Молодший партнер Nissan Mitsubishi Motors також був частиною обговорення злиття, хоча джерела раніше говорили, що він навряд чи братиме участь. Компанія також вийшла із переговорів 13 лютого.

Контекст

Угода Honda-Nissan могла стати останнім кроком у консолідації сектора і могла зрівнятися за масштабами з угодою Stellantis, яка була утворена у 2021 році внаслідок злиття французької PSA та Fiat Chrysler.

У березні 2024-го компанії Nissan і Honda оголосили про намір обʼєднати зусилля для розробки електромобілів.

Nissan у листопаді представив план екстреного відновлення, який включав скорочення 9000 робочих місць і зменшення глобальних виробничих потужностей на 20%.

Nissan кілька місяців шукав якірного інвестора, а 17 грудня стало відомо, що компанії Nissan і Honda ведуть попередні переговори про злиття двох автовиробників. Обидві компанії вивчають можливість обʼєднання, яке допоможе їм краще конкурувати з китайськими виробниками. Після цієї новини акції кції автовиробника Nissan продемонстрували найвищу динаміку на японському фондовому індексі Nikkei 225 і зросли на 24%. Акції Honda навпаки впали на 3,4% через побоювання, що їй доведеться рятувати Nissan.

23 грудня автовиробники підписали меморандум про початок переговорів, які можуть призвести до найбільшого злиття в історії японської автомобільної промисловості.