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Renault и Nissan изменят условия более чем 25-летнего партнерства, ослабляя связи

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Автопроизводители Renault и Nissan договорились внести дополнительные поправки в свое партнерство, чтобы сократить перекрестное владение акциями, говорится в совместном заявлении 31 марта. Альянс Renault-Nissan образовался еще в марте 1999 года, впоследствии к нему присоединился автопроизводитель Mitsubishi.

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Ключевые факты

  • В соответствии с новыми условиями компании должны владеть не менее 10% акций друг друга, а не по 15%, как это было до текущего момента.
  • Смена условий произошла за день до того, как Иван Эспиноса вступил в должность генерального директора японского автопроизводителя.
  • Партнеры также объявили, что Renault приобретет у Nissan долю в индийском совместном предприятии Renault Nissan Automotive India Private, составляющую 51%, и станет единственным владельцем этой компании. Индийский бизнес при этом будет продолжать производить модели Nissan.
  • Nissan также освобождается от обязательства инвестировать в Ampere – европейское подразделение Renault в сфере выпуска электромобилей. Соглашение об инвестициях, заключенное в июле 2023 года, будет расторгнуто. Nissan ранее обещал выделить на Ampere €600 млн.
  • «Сегодняшнее решение дает Nissan дополнительную гибкость, которая позволит Nissan продать активы и увеличить свою денежную позицию», – сказал финансовый директор Renault Дункан Минто, пишет Reuters. Он добавил, что такая возможность поможет Nissan реструктурироваться.

Контекст

Nissan, в котором Renault является крупнейшим акционером, владеющим 17,05% капитала напрямую, на протяжении многих лет сталкивается с падением продаж.

Компания с трудом пришла в себя после скандала вокруг бывшего руководителя Карлоса Гона, создателя альянса Renault-Nissan, которого токийская прокуратура обвинила в финансовых махинациях, хотя он сам эти обвинения отрицает.

Nissan испытывает финансовые трудности: в 2024-м на его заводах в США произвели только 525 000 авто вместо 1 млн годом ранее.

Nissan в ноябре 2024-го представил план экстренного восстановления, предполагавший сокращение 9000 рабочих мест и уменьшение глобальных производственных мощностей на 20%.

Nissan несколько месяцев искал якорного инвестора, а 17 декабря стало известно, что компании Nissan и Honda ведут предварительные переговоры о слиянии двух автопроизводителей. Но уже в феврале компании прекратили переговоры о создании единого автоконцерна.

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