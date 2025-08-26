Пенсійний фонд німецького автовиробника Mercedes-Benz продав свою частку в японській компанії Nissan Motor Co. за 47,83 млрд єн ($324,65 млн). Про це пише Financial Times 26 серпня. На тлі цієї новини акції Nissan впали на 6,3% за підсумками торгів у вівторок.

Деталі

Напередодні представник Mercedes-Benz заявив, що пенсійний фонд компанії планує продати належні йому 3,8% акцій Nissan. Цей пакет акцій, переведений у пенсійні активи німецької компанії в 2016 році, не має стратегічного значення, зазначив представник Mercedes-Benz, охарактеризувавши рішення про продаж як «очищення портфеля».

За даними джерела Reuters, акції японського автовиробника були продані Mercedes-Benz за ціною 341,3 єни за акцію, що на 5,98% нижче їхньої вартості на закритті торгів у понеділок.

Від початку 2025 року акції Nissan подешевшали на 29%, а ринкова капіталізація компанії залишається нижчою за $10 млрд.

Контекст

Продаж акцій відбувся на тлі масштабної реструктуризації, яку проводить Іван Еспіноза, що обійняв посаду головного виконавчого директора Nissan у квітні. Компанія скорочує витрати на 500 млрд єн ($3,4 млрд) шляхом звільнення 20 000 працівників, закриття заводів та продажу майна.

Nissan та Mercedes-Benz уклали альянс у 2010 році за ініціативи колишнього керівника Nissan Карлоса Гона. Ця співпраця була частиною стратегії автовиробників після фінансової кризи 2008 року, спрямованої на зниження витрат на розробку та виробництво. Однак у 2021 році Nissan продав 1,5% акцій Mercedes-Benz, а тепер німецька компанія повністю вийшла з акціонерного капіталу Nissan, заявивши, що ці акції втратили стратегічну цінність.

Тим часом Nissan зіткнувся з іншими викликами. У першому кварталі поточного фінансового року компанія зафіксувала негативний вільний грошовий потік у розмірі 390,5 млрд єн і призупинила прогноз на весь рік. Через зростання конкуренції з боку китайських виробників електромобілів Nissan уперше за останні 20 років, за даними MarkLines, випав із топдесятки автовиробників за обсягами продажів у першій половині року.

Наприкінці минулого року Nissan вів переговори про злиття з Honda, але вони провалилися через бажання Honda отримати повний контроль над об’єднаною компанією. Крім того, найбільший акціонер Nissan – французька Renault, яка володіє 36% акцій, – також розглядає можливість часткового продажу своєї частки. Цей інтерес посилився після того, як тайванська компанія Foxconn, постачальник Apple, звернулася до Renault із пропозицією викупити її частку в Nissan, прагнучи увійти в сегмент контрактного виробництва електромобілів.