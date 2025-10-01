Meta Platforms начнет применять данные из разговоров пользователей с ее чат-ботом на основе искусственного интеллекта для настройки рекламы и контента. Это дает представление о том, как компания намерена финансировать свои дорогостоящие инициативы в сфере ИИ, пишет WSJ.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Политика, которая вступит в силу 16 декабря, становится новым этапом в цифровой конфиденциальности. Согласно ей, если пользователь спросит в чат-боте Meta рекомендации о прогулках поблизости, то в Instagram и Facebook может появиться реклама трекинговой обуви или другого снаряжения, а также релевантный контент от создателей в ленте.
- Пользователи не могут отказаться от использования своих чатов для персонализации, но некоторые темы будут автоматически исключены. Разговоры о религиозных или политических взглядах, сексуальной ориентации, здоровье, а также расовом или этническом происхождении не будут использоваться для настройки рекламы или контента, сообщила компания.
- Чаты, проведенные до 16 декабря, также не будут учитываться. Политика не будет распространяться на пользователей в Великобритании, Южной Корее и Европейском Союзе, по крайней мере, на начальном этапе.
- Персонализация является ключевым элементом видения CEO Meta Марка Цукерберга относительно будущего с элементами ИИ, где пользователи будут иметь доступ к сверхумным персональным агентам. Связь между агрессивным продвижением ИИ компанией и ее традиционным доминированием в социальных сетях стала очевидной на прошлой неделе с запуском функции ленты коротких видео, сгенерированных ИИ. Во вторник OpenAI представила новое приложение для создания коротких видео с помощью ИИ.
- Компания планирует использовать эти разговоры как один из сигналов для таргетинга рекламы, сообщила менеджер по политике конфиденциальности в Meta Кристи Гаррис. В настоящее время Meta еще разрабатывает первые рекламные продукты, которые будут применять эти данные.
Контекст
В последние недели Цукерберг активно нанимает специалистов, предлагая им сотни миллионов долларов, чтобы вместе строить то, что он называет сверхразумом – интеллектом, умнее человеческого. На ужине в Белом доме в сентябре он заявил, что компания планирует потратить $600 млрд на развитие инфраструктуры ИИ в ближайшие годы.
«Если мы потратим лишние несколько сотен миллиардов долларов, это, конечно, будет очень досадно, но я считаю, что риск на другой стороне выше», – сказал Цукерберг недавно в подкасте Access.
В настоящее время Meta финансирует расширение ИИ за счет преуспевающего рекламного бизнеса, который принес более $47 млрд во втором квартале.
Другие игроки на рынке также ищут способы монетизации дорогостоящих проектов с ИИ. В этом году OpenAI наняла CEO Instacart Фиджи Симо, которая раньше помогала развивать мобильную рекламу Facebook. В понедельник OpenAI объявила о партнерстве с Etsy и Shopify, что позволяет пользователям ChatGPT покупать товары непосредственно в чате.
Тем временем платформа X, принадлежащая Илону Маску, начала использовать модель ИИ Grok от материнской компании xAI для лучшего подбора рекламы пользователям. В начале сентября Маск и два сотрудника провели онлайн-трансляцию в формате «спроси все, что хочешь» для рекламодателей, где описали улучшение алгоритма рекламы на основе ИИ.
xAI сейчас инвестирует значительные средства в графические процессоры для дата-центров, что вызывает беспокойство среди некоторых бывших топ-менеджеров и инвесторов относительно финансов компании.
Google, со своей стороны, тестирует рекламу наряду с функциями ИИ в поисковике Google, но пока не интегрирует ее с чат-ботом Gemini.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.