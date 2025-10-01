Meta Platforms начнет применять данные из разговоров пользователей с ее чат-ботом на основе искусственного интеллекта для настройки рекламы и контента. Это дает представление о том, как компания намерена финансировать свои дорогостоящие инициативы в сфере ИИ, пишет WSJ .

Подробности

Политика, которая вступит в силу 16 декабря, становится новым этапом в цифровой конфиденциальности. Согласно ей, если пользователь спросит в чат-боте Meta рекомендации о прогулках поблизости, то в Instagram и Facebook может появиться реклама трекинговой обуви или другого снаряжения, а также релевантный контент от создателей в ленте.

Пользователи не могут отказаться от использования своих чатов для персонализации, но некоторые темы будут автоматически исключены. Разговоры о религиозных или политических взглядах, сексуальной ориентации, здоровье, а также расовом или этническом происхождении не будут использоваться для настройки рекламы или контента, сообщила компания.

Чаты, проведенные до 16 декабря, также не будут учитываться. Политика не будет распространяться на пользователей в Великобритании, Южной Корее и Европейском Союзе, по крайней мере, на начальном этапе.

Персонализация является ключевым элементом видения CEO Meta Марка Цукерберга относительно будущего с элементами ИИ, где пользователи будут иметь доступ к сверхумным персональным агентам. Связь между агрессивным продвижением ИИ компанией и ее традиционным доминированием в социальных сетях стала очевидной на прошлой неделе с запуском функции ленты коротких видео, сгенерированных ИИ. Во вторник OpenAI представила новое приложение для создания коротких видео с помощью ИИ.

Компания планирует использовать эти разговоры как один из сигналов для таргетинга рекламы, сообщила менеджер по политике конфиденциальности в Meta Кристи Гаррис. В настоящее время Meta еще разрабатывает первые рекламные продукты, которые будут применять эти данные.

Контекст

В последние недели Цукерберг активно нанимает специалистов, предлагая им сотни миллионов долларов, чтобы вместе строить то, что он называет сверхразумом – интеллектом, умнее человеческого. На ужине в Белом доме в сентябре он заявил, что компания планирует потратить $600 млрд на развитие инфраструктуры ИИ в ближайшие годы.

«Если мы потратим лишние несколько сотен миллиардов долларов, это, конечно, будет очень досадно, но я считаю, что риск на другой стороне выше», – сказал Цукерберг недавно в подкасте Access.

В настоящее время Meta финансирует расширение ИИ за счет преуспевающего рекламного бизнеса, который принес более $47 млрд во втором квартале.

Другие игроки на рынке также ищут способы монетизации дорогостоящих проектов с ИИ. В этом году OpenAI наняла CEO Instacart Фиджи Симо, которая раньше помогала развивать мобильную рекламу Facebook. В понедельник OpenAI объявила о партнерстве с Etsy и Shopify, что позволяет пользователям ChatGPT покупать товары непосредственно в чате.

Тем временем платформа X, принадлежащая Илону Маску, начала использовать модель ИИ Grok от материнской компании xAI для лучшего подбора рекламы пользователям. В начале сентября Маск и два сотрудника провели онлайн-трансляцию в формате «спроси все, что хочешь» для рекламодателей, где описали улучшение алгоритма рекламы на основе ИИ.

xAI сейчас инвестирует значительные средства в графические процессоры для дата-центров, что вызывает беспокойство среди некоторых бывших топ-менеджеров и инвесторов относительно финансов компании.

Google, со своей стороны, тестирует рекламу наряду с функциями ИИ в поисковике Google, но пока не интегрирует ее с чат-ботом Gemini.