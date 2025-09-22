Forbes Digital підписка
ИИ-модель Llama от Meta получила разрешение на использование госучреждениями США

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Американские федеральные агентства получат доступ к искусственному интеллекту Llama от Meta Platforms. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника администрации Дональда Трампа. Это часть стратегии Белого дома по интеграции коммерческих инструментов ИИ в работу госструктур.

  • Llama внесут в список одобренных ИИ-решений для госорганов, рассказал Джош Грюнбаум, руководитель закупок в Генеральной службе административного управления (GSA).
  • По его словам, этот бесплатный инструмент получил подтверждение, что соответствует правительственным требованиям безопасности и правовым стандартам.
  • Чиновники ожидают, что Llama поможет ускорить проверку контрактов, оптимизировать работу ІТ-систем и другие внутренние процессы.
  • Грюнбаум подчеркнул, что это сотрудничество не направлено на получение приверженности администрации Трампа. «Речь идет об осознании, как мы можем действовать совместно, чтобы сделать страну лучшей, какой она может быть», – отметил он.

Контекст

Llama – это большая языковая модель, способная работать с текстом, видео, изображениями и аудио.

Meta, потерявшая доверие инвесторов в 2022 году из-за провала с метавселенной, сейчас изменила фокус на ИИ. Цукерберг отмечает, что его цель – создать интеллект, способный не только автоматизировать процессы, но и улучшить жизнь людей, в частности через интеграцию ИИ в умные очки и культурные платформы.

Однако амбиции имеют цену: в 2025 году компания повысила минимальный прогноз капитальных затрат до $66–72 млрд, а в 2026-м ожидает еще более высоких расходов – возможно, более $100 млрд.

CFO Meta Сьюзен Ли признала, что доходов от генеративного ИИ в 2025–2026 годах компания не ожидает, но считает такие расходы оправданными на фоне долгосрочной ставки на лидерство в ИИ.

Кроме Meta, в последние месяцы GSA согласовала использование продуктов конкурентов компании – Amazon Web Services, Microsoft, Google, Anthropic и OpenAI.

Производители согласились продавать свои платные решения со значительными скидками и соблюдать требования государства по кибербезопасности.

