Американские федеральные агентства получат доступ к искусственному интеллекту Llama от Meta Platforms. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника администрации Дональда Трампа. Это часть стратегии Белого дома по интеграции коммерческих инструментов ИИ в работу госструктур.

Подробности

Llama внесут в список одобренных ИИ-решений для госорганов, рассказал Джош Грюнбаум, руководитель закупок в Генеральной службе административного управления (GSA).

По его словам, этот бесплатный инструмент получил подтверждение, что соответствует правительственным требованиям безопасности и правовым стандартам.

Чиновники ожидают, что Llama поможет ускорить проверку контрактов, оптимизировать работу ІТ-систем и другие внутренние процессы.

Грюнбаум подчеркнул, что это сотрудничество не направлено на получение приверженности администрации Трампа. «Речь идет об осознании, как мы можем действовать совместно, чтобы сделать страну лучшей, какой она может быть», – отметил он.

Контекст

Llama – это большая языковая модель, способная работать с текстом, видео, изображениями и аудио.

Meta, потерявшая доверие инвесторов в 2022 году из-за провала с метавселенной, сейчас изменила фокус на ИИ. Цукерберг отмечает, что его цель – создать интеллект, способный не только автоматизировать процессы, но и улучшить жизнь людей, в частности через интеграцию ИИ в умные очки и культурные платформы.

Однако амбиции имеют цену: в 2025 году компания повысила минимальный прогноз капитальных затрат до $66–72 млрд, а в 2026-м ожидает еще более высоких расходов – возможно, более $100 млрд.

CFO Meta Сьюзен Ли признала, что доходов от генеративного ИИ в 2025–2026 годах компания не ожидает, но считает такие расходы оправданными на фоне долгосрочной ставки на лидерство в ИИ.

Кроме Meta, в последние месяцы GSA согласовала использование продуктов конкурентов компании – Amazon Web Services, Microsoft, Google, Anthropic и OpenAI.

Производители согласились продавать свои платные решения со значительными скидками и соблюдать требования государства по кибербезопасности.