Meta Platforms почне застосовувати дані з розмов користувачів з її чат-ботом на основі штучного інтелекту для налаштування реклами та контенту. Це дає уявлення про те, як компанія має намір фінансувати свої дорогі ініціативи у сфері ШІ, пише WSJ .

Деталі

Політика, яка набуде чинності 16 грудня, стає новим етапом у цифровій приватності. Згідно з нею, якщо користувач запитає в чат-боті Meta рекомендації щодо прогулянок поблизу, то в Instagram та Facebook може зʼявитися реклама трекінгового взуття чи іншого спорядження, а також релевантний контент від творців у стрічці.

Користувачі не зможуть відмовитися від використання своїх чатів для персоналізації, але деякі теми будуть автоматично виключені. Розмови про релігійні чи політичні погляди, сексуальну орієнтацію, здоровʼя, а також расове чи етнічне походження не використовуватимуться для налаштування реклами чи контенту, повідомила компанія.

Чати, проведені до 16 грудня, також не враховуватимуться. Політика не поширюватиметься на користувачів у Великій Британії, Південній Кореї та Європейському Союзі, принаймні на початковому етапі.

Персоналізація є ключовим елементом бачення CEO Meta Марка Цукерберга щодо майбутнього з елементами ШІ, де користувачі матимуть доступ до надрозумних персональних агентів. Звʼязок між агресивним просуванням ШІ компанією та її традиційним домінуванням у соціальних мережах став очевидним минулого тижня із запуском функції стрічки коротких відео, згенерованих ШІ. У вівторок OpenAI представила новий додаток для створення коротких відео за допомогою ШІ.

Компанія планує використовувати ці розмови як один із сигналів для таргетингу реклами, повідомила менеджерка з політики конфіденційності в Meta Крісті Гарріс. Наразі Meta ще розробляє перші рекламні продукти, які застосовуватимуть ці дані.

Контекст

Останніми тижнями Цукерберг активно наймає фахівців, пропонуючи їм сотні мільйонів доларів, щоб разом будувати те, що він називає надрозумом – інтелектом, розумнішим за людський. На вечері в Білому домі у вересні він заявив, що компанія планує витратити $600 млрд на розвиток інфраструктури ШІ протягом найближчих років.

«Якщо ми витратимо зайві кілька сотень мільярдів доларів, це, звісно, буде дуже прикро, але я вважаю, що ризик на іншому боці вищий», – сказав Цукерберг нещодавно в подкасті Access.

Наразі Meta фінансує розширення ШІ за рахунок процвітаючого рекламного бізнесу, який приніс понад $47 млрд у другому кварталі.

Інші гравці на ринку також шукають способи монетизації дорогих проєктів зі ШІ. Цього року OpenAI найняла CEO Instacart Фіджі Сімо, яка раніше допомагала розвивати мобільну рекламу Facebook. У понеділок OpenAI оголосила про партнерство з Etsy та Shopify, що дає змогу користувачам ChatGPT купувати товари безпосередньо в чаті.

Тим часом платформа X, яка належить Ілону Маску, почала використовувати модель ШІ Grok від материнської компанії xAI для кращого підбору реклами користувачам. На початку вересня Маск та двоє співробітників провели онлайн-трансляцію у форматі «питай усе, що хочеш» для рекламодавців, де описали покращення алгоритму реклами на основі ШІ.

xAI зараз інвестує значні кошти в графічні процесори для дата-центрів, що викликає занепокоєння серед деяких колишніх топменеджерів та інвесторів щодо фінансів компанії.

Google, зі свого боку, тестує рекламу поряд із функціями ШІ в пошуковій системі Google, але поки що не інтегрує її з чат-ботом Gemini.