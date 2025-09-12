Европейская комиссия не будет штрафовать Microsoft за продажу Teams в составе подписок Office 365 и Microsoft 365. Европейский регулятор признал, что американская компания сделала достаточно для разрешения проблем конкуренции, пишет The Wall Street Journal.
Подробности
- После начала расследования в 2023 году Microsoft изменила способ распространения Teams, предложив бизнес-клиентам версии пакетов без этого сервиса. Сначала компания отделила Teams от подписок Office 365 и Microsoft 365 в ЕС в сентябре 2023 года, а в апреле 2024-го распространила эти изменения на все рынки. Однако Еврокомиссия сочла эти меры недостаточными для устранения антиконкурентных опасений.
Впоследствии Microsoft предоставила ряд обязательств, которые ЕС теперь официально одобрил. Среди них:
- более доступные по цене версии Office 365 и Microsoft 365 без Teams;
- возможность для клиентов с долгосрочными лицензиями перейти на пакеты без Teams;
- обеспечение совместимости ключевых функций конкурирующих с Teams инструментов, таких как Slack, с продуктами Microsoft; предоставление пользователям возможности переносить свои данные из Teams.
По словам ЕС, эти изменения откроют рынок другим поставщикам сервисов коммуникации и сотрудничества.
- «Мы ценим диалог с комиссией, который привел к этому соглашению, и теперь сосредоточимся на быстром и полном выполнении новых обязательств», – заявила Нанна-Луиза Линде, вице-президент Microsoft по вопросам взаимодействия с европейскими правительствами.
- ЕС сообщил, что обязательства Microsoft будут действовать в течение семи лет, а положения по опциям совместимости и переносу данных – 10 лет. Контролировать их выполнение будет специальный надзорный орган, который будет выступать посредником в случае споров между Microsoft и третьими сторонами.
- Для Microsoft это соглашение оказалось победой, поскольку компания может закрыть дело и избежать штрафа, который мог бы составить до 10% его годового глобального дохода и вызвать недовольство президента США Дональда Трампа в чувствительный момент для торговых отношений, пишет WSJ.
Контекст
Дело было инициировано еще в 2020 году, когда Slack, ныне дочерняя компания Salesforce, подала в ЕС жалобу на Microsoft за антиконкурентные действия. В 2023 году европейские регуляторы открыли новое расследование, чтобы выяснить, нарушает ли стратегия Microsoft антимонопольные правила.
«Это решение показывает, что наш подход мягкого регулирования может быть особенно эффективен в цифровых рынках, где новые продукты и стратегии интеграции часто бросают вызов границам регулирования», – отметила Тереза Рибера, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции, на конференции во Флоренции.
