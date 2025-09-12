Європейська комісія не штрафуватиме Microsoft за продаж Teams у складі підписок Office 365 та Microsoft 365. Європейський регулятор визнав, що американська компанія зробила достатньо для розв’язання проблем конкуренції, пише The Wall Street Journal .

Деталі

Після початку розслідування в 2023 році Microsoft змінила спосіб розповсюдження Teams, запропонувавши бізнес-клієнтам версії пакетів без цього сервісу. Спочатку компанія відокремила Teams від підписок Office 365 та Microsoft 365 у ЄС у вересні 2023 року, а в квітні 2024 року поширила ці зміни на всі ринки. Проте Єврокомісія вважала ці заходи недостатніми для усунення антиконкурентних занепокоєнь.

Згодом Microsoft надала низку зобов’язань, які ЄС тепер офіційно схвалив. Серед них:

доступніші за ціною версії Office 365 та Microsoft 365 без Teams;

можливість для клієнтів із довгостроковими ліцензіями перейти на пакети без Teams;

забезпечення сумісності ключових функцій конкуруючих із Teams інструментів, таких як Slack, із продуктами Microsoft; надання користувачам можливості переносити свої дані з Teams.

За словами ЄС, ці зміни відкриють ринок для інших постачальників сервісів комунікації та співпраці.

«Ми цінуємо діалог із комісією, який привів до цієї угоди, і тепер зосередимося на швидкому та повному виконанні нових зобов’язань», – заявила Нанна-Луїза Лінде, віцепрезидентка Microsoft із питань взаємодії з європейськими урядами.

ЄС повідомив, що зобов’язання Microsoft діятимуть протягом семи років, а положення щодо опцій сумісності та перенесення даних – 10 років. Контролювати їх виконання буде спеціальний наглядовий орган, який також виступатиме посередником у разі суперечок між Microsoft і третіми сторонами.

Для Microsoft ця угода стала перемогою, оскільки компанія може закрити справу й уникнути штрафу, який міг би становити до 10% її річного глобального доходу та викликати невдоволення президента США Дональда Трампа у чутливий момент для торговельних відносин, пише WSJ.

Контекст

Справу було ініційовано ще в 2020 році, коли Slack, нині дочірня компанія Salesforce, подала до ЄС скаргу на Microsoft за антиконкурентні дії. У 2023 році європейські регулятори відкрили нове розслідування, щоб з’ясувати, чи порушує стратегія Microsoft антимонопольні правила.

«Це рішення показує, що наш підхід м’якого регулювання може бути особливо ефективним у цифрових ринках, де нові продукти та стратегії інтеграції часто кидають виклик межам регулювання», – зазначила Тереза Рібера, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань конкуренції, на конференції у Флоренції.