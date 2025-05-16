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Microsoft согласилась отделить Teams от Office 365 на семь лет для урегулирования антимонопольных претензий ЕС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Microsoft согласилась отделить Teams от Office 365 на семь лет, чтобы избежать штрафа от Еврокомиссии за монопольные практики, сообщила пресс-служба ЕК 16 мая.

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Подробности

  • Расследование в ЕС против Microsoft началось в 2020 году после жалобы Slack (теперь часть Salesforce), обвинившего компанию в злоупотреблении доминирующим положением из-за интеграции Teams с облачным пакетом Office 365.

Компании грозит штраф в размере до 10% ее глобального годового оборота. Чтобы предотвратить санкции, Microsoft предложила Еврокомиссии ряд мер:

  • продавать Office 365 и Microsoft 365 без Teams по более низкой цене;
  • разрешить клиентам выбирать пакеты без Teams;
  • обеспечить лучшую совместимость конкурирующих сервисов с программами Microsoft;
  • упростить перенос данных из Teams на другие платформы.

Эти обязательства будут действовать 7-10 лет под наблюдением специального контролера. Хотя юридически они относятся только к ЕС, Microsoft планирует применять изменения глобально.

Контекст

В июне 2024 года Еврокомиссия обвинила Microsoft в нарушении антимонопольных законов из-за интеграции программы для видеоконференций Teams с пакетом Office. Инициатором жалобы в ЕС стал мессенджер Slack.

Это стало первой антимонопольной претензией к технологическому гиганту за более чем 10 лет.

Еврокомиссия прислала Microsoft обвинительное заключение, в котором отметила, что Teams получила «нечестное преимущество», что нанесло ущерб конкурентам, в частности Slack и Zoom.

«Если эти обвинения подтвердятся, действия Microsoft будут считаться незаконными по нашим правилам конкуренции. У Microsoft есть возможность ответить на наши замечания», – отметила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. В ответ президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания будет работать над решением проблемы.

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