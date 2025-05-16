Microsoft согласилась отделить Teams от Office 365 на семь лет для урегулирования антимонопольных претензий ЕС

Microsoft согласилась отделить Teams от Office 365 на семь лет, чтобы избежать штрафа от Еврокомиссии за монопольные практики, сообщила пресс-служба ЕК 16 мая.
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Подробности
- Расследование в ЕС против Microsoft началось в 2020 году после жалобы Slack (теперь часть Salesforce), обвинившего компанию в злоупотреблении доминирующим положением из-за интеграции Teams с облачным пакетом Office 365.
Компании грозит штраф в размере до 10% ее глобального годового оборота. Чтобы предотвратить санкции, Microsoft предложила Еврокомиссии ряд мер:
- продавать Office 365 и Microsoft 365 без Teams по более низкой цене;
- разрешить клиентам выбирать пакеты без Teams;
- обеспечить лучшую совместимость конкурирующих сервисов с программами Microsoft;
- упростить перенос данных из Teams на другие платформы.
Эти обязательства будут действовать 7-10 лет под наблюдением специального контролера. Хотя юридически они относятся только к ЕС, Microsoft планирует применять изменения глобально.
Контекст
В июне 2024 года Еврокомиссия обвинила Microsoft в нарушении антимонопольных законов из-за интеграции программы для видеоконференций Teams с пакетом Office. Инициатором жалобы в ЕС стал мессенджер Slack.
Это стало первой антимонопольной претензией к технологическому гиганту за более чем 10 лет.
Еврокомиссия прислала Microsoft обвинительное заключение, в котором отметила, что Teams получила «нечестное преимущество», что нанесло ущерб конкурентам, в частности Slack и Zoom.
«Если эти обвинения подтвердятся, действия Microsoft будут считаться незаконными по нашим правилам конкуренции. У Microsoft есть возможность ответить на наши замечания», – отметила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. В ответ президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания будет работать над решением проблемы.
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