Министерство энергетики объявило конкурсы на заключение соглашений о распределении углеводородов в пределах Межигорского и Свячанского участков недр в Западном нефтегазоносном регионе, сообщила Государственная служба геологии и недр. Общая площадь участков составляет 2388,25 кв. км с перспективными и прогнозными ресурсами в объеме 54,9 млн т условного топлива.

Подробности

Минимальный объем инвестиций, которые должны быть привлечены в течение первого этапа геологоразведочных работ, составляет не менее 1 млрд грн для каждого участка. Соглашения будут заключаться сроком на 50 лет, а учасвовать в конкурсах могут украинские и иностранные компании, кроме представителей государства-агрессора. Заявки принимаются до 16:00 4 декабря этого года.

Межигорский участок площадью 1515,61 кв. км расположен во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях и имеет ресурсную базу 21,9 млн т условного топлива по категориям С3+D.

Свечанский участок площадью 872,64 кв. км расположен в тех же областях и имеет ресурсную базу 33 млн т условного топлива.

По условиям конкурсов, вся производимая продукция к моменту распределения между государством и инвестором принадлежит государству. Инвестору компенсируются затраты за счет максимум 55% от общего объема продукции.

Доля государства в прибыльной продукции составит 65% или 35% в зависимости от превышения затрат инвестора над предельной величиной компенсационной продукции.

Контекст

Крупнейшим добытчиком нефти и газового конденсата в Украине является ПАО «Укрнафта», добывающей более 86% нефти и 28% газового конденсата от общей добычи страны. Крупнейшее газодобывающее предприятие – АО «Укргаздобыча» (входит в группу НАК «Нефтегаз Украины»). Компания обеспечивает около 70% добычи украинского газа.

«Укрнафта» два года подряд демонстрирует положительную динамику в добыче нефти и газа. По итогам 2024 года добыча газа выросла на 6,5%, достигнув 1,170 млрд кубометров против 1,097 млрд кубометров в 2023 году. Добыча нефти увеличилась на 0,6% – до 1,418 млн т по сравнению с 1,410 млн т в предыдущем году, по данным компании.

В общем в нефтяном эквиваленте рост добычи составил 3%, что означает дополнительные 70 500 т углеводородов. В 2024 году было добыто 2,4 млн т против 2,4 млн т в 2023 году.