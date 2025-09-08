Міністерство енергетики оголосило конкурси на укладення угод про розподіл вуглеводнів у межах Межигірської та Свічанської ділянок надр у Західному нафтогазоносному регіоні, повідомила Державна служба геології та надр. Загальна площа ділянок становить 2388,25 кв. км із перспективними та прогнозними ресурсами обсягом 54,9 млн т умовного палива.

Деталі

Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути залучені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, становить не менше ніж 1 млрд грн для кожної ділянки. Угоди укладатимуться строком на 50 років, а участь у конкурсах можуть брати українські та іноземні компанії, окрім представників держави-агресора. Заявки приймаються до 16:00 4 грудня цього року.

Межигірська ділянка площею 1 515,61 кв. км розташована у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях і має ресурсну базу 21,9 млн т умовного палива за категоріями С3+D.

Свічанська ділянка площею 872,64 кв. км розташована в тих самих областях і має ресурсну базу 33 млн т умовного палива.

За умовами конкурсів, вся вироблена продукція до моменту розподілу між державою та інвестором належить державі. Інвестору компенсуються витрати за рахунок максимум 55% загального обсягу продукції.

Частка держави у прибутковій продукції становитиме 65% або 35% залежно від перевищення витрат інвестора над граничною величиною компенсаційної продукції.

Контекст

Найбільшим видобувником нафти та газового конденсату в Україні є ПАТ «Укрнафта», яка видобуває понад 86% нафти та 28% газового конденсату від загального видобутку країни. Найбільше газовидобувне підприємство – АТ «Укргазвидобування» (входить до групи НАК «Нафтогаз України»). Компанія забезпечує близько 70% видобутку українського газу.

«Укрнафта» два роки поспіль демонструє позитивну динаміку у видобутку нафти та газу. За підсумками 2024 року видобуток газу зріс на 6,5%, досягнувши 1,170 млрд кубометрів проти 1,097 млрд кубометрів у 2023 році. Видобуток нафти збільшився на 0,6% – до 1,418 млн т порівняно з 1,410 млн т у попередньому році, за даними компанії.

Загалом у нафтовому еквіваленті зростання видобутку становило 3%, що означає додаткові 70 500 т вуглеводнів. У 2024 році було видобуто 2,4 млн т проти 2,4 млн т у 2023 році.