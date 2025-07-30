«Укрнафта» уплатила 5 млрд грн дивидендов в государственный бюджет, что на 3 млрд грн меньше, чем по результатам предыдущего года. Об этом говорится в сообщении компании 30 июля.

Подробности

Обязательства по уплате дивидендов на доли НАК «Нафтогаз Украины» и Минобороны за 2024 год выполнены своевременно и в полном объеме, заявила «Укрнафта».

По результатам прошлого года чистая прибыль «Укрнафты» составила 16,4 млрд грн, что подтверждено независимым международным аудитом, проведенным Crowe Erfolg.

«Компания продолжает активно развиваться, два года подряд увеличивая добычу нефти и газа и реализацию нефтепродуктов, а также наращивая рыночную долю в сегменте АЗК», – отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Контекст

В прошлом году «Укрнафта» двумя траншами выплатила государству 8 млрд грн дивидендов.

По результатам 2024 года «Укрнафта» получила 16,38 млрд грн чистой прибыли, сообщила компания 1 апреля после завершения международного аудита. Ее прибыль уменьшилась на 7,2 млрд грн, или на 30,6%, по сравнению с 2023-м.

В 2024 году «Укрнафта» значительно усилила буровую активность и пробурила 32 000 м – это на 280% больше, чем в 2023-м. Из 10 новых скважин, запущенных в этом году, все показали дебит выше прогнозов, сообщили в «Укрнафте». Еще 12 скважин, начатых в четвертом квартале, находятся на разных этапах выполнения. На 2025 год «Укрнафта» планирует пробурить 30 новых скважин.