Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный комплекс «Волиняка», сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. «Волиняка» является бомбардировочным гексакоптером, предназначенным для уничтожения широкого спектра вражеских целей, в том числе и тяжелобронированных.

Ключевые факты

Первые модификации «Волиняки» работают на фронте с первых месяцев широкомасштабной войны. Они уничтожили сотни образцов вражеской военной техники, блиндажей и скоплений вражеской силы.

Гексакоптеры способны выполнять боевые задания в любую погоду, в сумерках, при сильном ветре. Последние версии обладают значительно улучшенными характеристиками.

Беспилотный комплекс состоит из пульта управления, очков пилота, ретранслятора и многоразового гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями.

Летательный аппарат спроектирован специально для перевозки грузов в сложных боевых условиях. Может сбрасывать на вражеские цели боеприпас, ударной силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированных целей.

«Волиняка» может выполнять и логистические задачи – доставлять на позиции необходимое снаряжение.

Фото: пресс-служба Минобороны

Контекст

В апреле 2025 года Министерство обороны Украины сертифицировало и допустило к использованию в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и техники, из которых более 85% произведено в Украине. С начала года кодифицировано более 400 единиц украинского оружия и техники.

В список вошли беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы, автомобили, средства связи и наземные роботизированные комплексы.

В мае Министерство обороны Украины сертифицировало и разрешило использовать в Вооруженных силах несколько моделей специализированных лодок отечественного производства.