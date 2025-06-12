Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка», повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки. «Волиняка» є бомбардувальним гексакоптером, призначеним для знищення широкого спектра ворожих цілей, зокрема й важкоброньованих.

Ключові факти

Перші модифікації «Волиняки» працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. Вони знищили сотні зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили.

Гексакоптери здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.

Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.

Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей.

«Волиняка» може виконувати й логістичні завдання – доставляти на позиції необхідне спорядження.

Фото: пресслужба Міноборони

Контекст

У квітні 2025 року Міністерство оборони України сертифікувало та допустило до використання в Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і техніки, з яких понад 85% виготовлено в Україні. Від початку року кодифіковано більш ніж 400 одиниць української зброї та техніки.

До переліку увійшли безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, засоби зв’язку та наземні роботизовані комплекси.

У травні Міністерство оборони України сертифікувало та дозволило використовувати у Збройних силах кілька моделей спеціалізованих човнів вітчизняного виробництва.