Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ несколько моделей специализированных лодок украинского производства (фото)

Министерство обороны Украины сертифицировало и разрешило использовать в Вооруженных силах несколько моделей специализированных лодок отечественного производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники 21 мая.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Подробности
- Эти лодки способны выполнять различные задачи в открытом море, речных устьях, на озерах и других водоемах, благодаря конструкции, обеспечивающей маневренность в труднодоступных местах, таких как плавни или заиленные акватории.
- Они отличаются стойкостью к волнению, высокой грузоподъемностью и малой осадкой. Лодки могут оснащаться носовыми турелями, системами радиоэлектронной борьбы, эхолотами, лафетами, мобильными топливными баками и другим оборудованием, адаптированным к условиям современного боя.
- Эти лодки успешно прошли испытания в реальных боевых условиях, сообщили в Минобороны.
Контекст
В апреле 2025 года Министерство обороны Украины сертифицировало и допустило к использованию в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и техники, из которых более 85% произведено в Украине. С начала года кодифицировано более 400 единиц украинского оружия и техники.
В список вошли беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы, автомобили, средства связи и наземные роботизированные комплексы.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.