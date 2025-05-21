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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ несколько моделей специализированных лодок украинского производства (фото)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ несколько моделей специализированных лодок украинского производства (фото) /пресс-служба Минобороны

пресс-служба Минобороны

Министерство обороны Украины сертифицировало и разрешило использовать в Вооруженных силах несколько моделей специализированных лодок отечественного производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники 21 мая.

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Подробности

  • Эти лодки способны выполнять различные задачи в открытом море, речных устьях, на озерах и других водоемах, благодаря конструкции, обеспечивающей маневренность в труднодоступных местах, таких как плавни или заиленные акватории.
  • Они отличаются стойкостью к волнению, высокой грузоподъемностью и малой осадкой. Лодки могут оснащаться носовыми турелями, системами радиоэлектронной борьбы, эхолотами, лафетами, мобильными топливными баками и другим оборудованием, адаптированным к условиям современного боя.
  • Эти лодки успешно прошли испытания в реальных боевых условиях, сообщили в Минобороны.

Контекст

В апреле 2025 года Министерство обороны Украины сертифицировало и допустило к использованию в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и техники, из которых более 85% произведено в Украине. С начала года кодифицировано более 400 единиц украинского оружия и техники.

В список вошли беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы, автомобили, средства связи и наземные роботизированные комплексы.

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