В Украине может появиться полигон для тестирования ИИ-технологий разминирования

Министерство обороны рассматривает возможность создания в Украине полигона для испытания новейших технологий в сфере разминирования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 11 февраля.

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Инициативу по созданию полигона обсудили в ходе рабочей встречи специалистов Минобороны, Минэкономики, ГСЧС, Программы развития ООН и других организаций.

Полигон Минобороны может стать платформой для совместных исследований, испытаний и учений. Использование новейших технологий позволит значительно ускорить процесс разминирования, повысить безопасность деминеров и снизить риски для гражданского населения, говорит представитель Национального органа противоминной деятельности Ольга Дробот.

Участники встречи обсудили новые подходы к анализу спутниковых и аэрофотосъемок для картографирования заминированных территорий и возможность интеграции нейросетей для автоматического обнаружения минных полей и использования алгоритмов искусственного интеллекта для безопасного разминирования.

Контекст

15 августа 2024 года Минстратегпром, Минобороны и Генштаб запустили бесплатную услугу «Железный полигон», предоставляющую производителям вооружения и военной техники возможность быстрого и доступного тестирования образцов на стадии проектирования.

Услуга позволяет украинским производителям проводить тестирование и испытание на специализированных площадках, оснащенных необходимым оборудованием для различных видов вооружения и техники. Предусмотрена профессиональная экспертиза, консультации, сопровождение во время испытаний и обратная связь от военнослужащих.