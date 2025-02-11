Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

В Украине может появиться полигон для тестирования ИИ-технологий разминирования

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Министерство обороны рассматривает возможность создания в Украине полигона для испытания новейших технологий в сфере разминирования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 11 февраля.

Подробности

  • Инициативу по созданию полигона обсудили в ходе рабочей встречи специалистов Минобороны, Минэкономики, ГСЧС, Программы развития ООН и других организаций.
  • Полигон Минобороны может стать платформой для совместных исследований, испытаний и учений. Использование новейших технологий позволит значительно ускорить процесс разминирования, повысить безопасность деминеров и снизить риски для гражданского населения, говорит представитель Национального органа противоминной деятельности Ольга Дробот.
  • Участники встречи обсудили новые подходы к анализу спутниковых и аэрофотосъемок для картографирования заминированных территорий и возможность интеграции нейросетей для автоматического обнаружения минных полей и использования алгоритмов искусственного интеллекта для безопасного разминирования.

Контекст

15 августа 2024 года Минстратегпром, Минобороны и Генштаб запустили бесплатную услугу «Железный полигон», предоставляющую производителям вооружения и военной техники возможность быстрого и доступного тестирования образцов на стадии проектирования.

Услуга позволяет украинским производителям проводить тестирование и испытание на специализированных площадках, оснащенных необходимым оборудованием для различных видов вооружения и техники. Предусмотрена профессиональная экспертиза, консультации, сопровождение во время испытаний и обратная связь от военнослужащих.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине