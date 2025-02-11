В Україні може зʼявитися полігон для тестування ШІ-технологій розмінування

Міністерство оборони розглядає можливість створення в Україні полігону для випробування новітніх технологій у сфері розмінування, зокрема з використанням штучного інтелекту. Про це повідомила пресслужба відомства 11 лютого.

Деталі

Ініціативу зі створення полігону обговорили під час робочої зустрічі фахівців Міноборони, Мінекономіки, ДСНС, Програми розвитку ООН та інших організацій.

Полігон Міноборони може стати платформою для спільних досліджень, випробувань та навчання. Використання новітніх технологій дозволить значно пришвидшити процес розмінування, підвищити безпеку демінерів і знизити ризики для цивільного населення, говорить представниця Національного органу протимінної діяльності Ольга Дробот.

Учасники зустрічі обговорили нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій та можливість інтеграції нейромереж для автоматичного виявлення мінних полів і використання алгоритмів штучного інтелекту для безпечного розмінування.

Контекст

15 серпня 2024 року Мінстратегпром, Міноборони та Генштаб запустили безкоштовну послугу «Залізний полігон», яка надає виробникам озброєння та військової техніки можливість швидкого та доступного тестування зразків на стадії проєктування.

Послуга дає змогу українським виробникам проводити тестування та випробування на спеціалізованих майданчиках, оснащених необхідним обладнанням для різних видів озброєння та техніки. Передбачено фахову експертизу, консультації, супровід під час випробувань і зворотний звʼязок від військовослужбовців.