Международные резервы Украины в октябре выросли на 6,4%, превысив $49,5 млрд. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины, говорится в сообщении Национального банка. Динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Подробности

На валютные счета правительства поступило $6,4 млрд, в том числе: $4,7 млрд от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA); $1,1 млрд через счета Всемирного банка; $508 млн – от размещения ОВГЗ.

На обслуживание и погашение внешнего долга потрачено $612 млн, из которых $369 млн – на ОВГЗ, $199,5 млн – Всемирный банк, $16,1 млн – Европейский инвестиционный банк, $14,7 млн ​​– ЕБРР, $12,3 млн – ЕС, $0,1 млн уплачены другим кредиторам. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $83,9 млн.

НБУ продал на валютном рынке $2,8 млрд и выкупил в резервы $800 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $2,8 млн.

Текущий размер резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца грядущего импорта.

Контекст

В сентябре резервы увеличились на 1,1% и достигли $46,5 млрд благодаря поступлениям от партнеров и переоценке инструментов, перекрывших чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты.

Украина получила $2,9 млрд (больше всего – $1,4 млрд – от Всемирного банка и $1,2 млрд от ЕС за G7 ERA); отдала на долги $563,6 млн (больше всего – $464,4 млн – на ОВГЗ) плюс $254,4 млн МВФ. НБУ чисто продал $2,3 млрд валюты (на 15% меньше, чем в августе). Переоценка прибавила $690,6 млн.