Міжнародні резерви України у вересні зросли на 1,1%, досягнувши $46,5 млрд. Зростання забезпечене надходженнями від міжнародних партнерів і переоцінкою фінансових інструментів, що компенсували чистий продаж валюти НБУ та виплати за зовнішнім боргом. Про це йдеться у повідомленні НБУ від 7 жовтня.

На динаміку резервів вплинули такі ключові фактори:

Надходження на користь уряду та боргові виплати. На валютні рахунки уряду надійшло $2,9 млрд, зокрема: $1,4 млрд – через Світовий банк, $1,2 млрд – від ЄС за ініціативою G7 ERA, $298,4 млн – від розміщення ОВДП. На обслуговування та погашення зовнішнього боргу витрачено $563,6 млн, з яких $464,4 млн – на ОВДП, $62,2 млн – Світовому банку, $6,4 млн – Європейському інвестиційному банку, $30,6 млн – іншим кредиторам. Додатково сплачено $254,4 млн МВФ.

Операції НБУ на валютному ринку. У вересні Нацбанк продав $2,3 млрд, викупивши $1,7 млн. Чистий продаж валюти склав $2,3 млрд, що на 15% менше, ніж у серпні.

Переоцінка фінансових інструментів. Завдяки зміні ринкової вартості та валютних курсів резерви зросли на $690,6 млн.

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Контекст

У серпні міжнародні резерви зросли на 7%, сягнувши $46,03 млрд. Збільшення відбулося завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів і переоцінці фінансових інструментів, що перекрили чистий продаж валюти НБУ та виплати за зовнішнім боргом.

На валютні рахунки уряду надійшло $6,165 млрд, з яких: $4,711 млрд – від ЄС у межах програми Ukraine Facility та ініціативи G7 ERA, $1,060 млрд – через Світовий банк, $394,6 млн – від розміщення ОВДП. На обслуговування та погашення зовнішнього боргу спрямовано $619,8 млн, зокрема: $301,6 млн – на ОВДП, $257,9 млн – Світовому банку, $15,8 млн – Європейському інвестиційному банку, $44,5 млн – іншим кредиторам. Крім того, МВФ сплачено $426,9 млн.