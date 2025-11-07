Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4%, перевищивши $49,5 млрд. Це – найвищий показник за всю історію незалежної України, йдеться у повідомленні Національного банку. Динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Деталі

На валютні рахунки уряду надійшло $6,4 млрд, зокрема: $4,7 млрд від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA); $1,1 млрд через рахунки Світового банку; $508 млн – від розміщення ОВДП.

На обслуговування та погашення зовнішнього боргу витрачено $612 млн, з яких $369 млн – на ОВДП, $199,5 млн – Світовому банку, $16,1 млн – Європейському інвестиційному банку, $14,7 млн – ЄБРР, $12,3 млн – ЄС, $0,1 млн сплачено іншим кредиторам. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $83,9 млн.

НБУ продав на валютному ринку $2,8 млрд та викупив до резервів $800 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив $2,8 млн.

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Контекст

У вересні резерви збільшилися на 1,1% і сягнули $46,5 млрд завдяки надходженням від партнерів та переоцінці інструментів, які перекрили чистий продаж валюти НБУ й боргові виплати.

Україна отримала $2,9 млрд (найбільше – $1,4 млрд – від Світового банку та $1,2 млрд від ЄС за G7 ERA); віддала на борги $563,6 млн (найбільше – $464,4 млн – на ОВДП) плюс $254,4 млн МВФ. НБУ чисто продав $2,3 млрд валюти (на 15% менше, ніж у серпні). Переоцінка додала $690,6 млн.