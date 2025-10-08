Forbes Digital підписка
Мировая экономика выдержала серию шоков, но рост будет слабее, чем до пандемии – глава МВФ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что мировая экономика выдержала серию шоков /Getty Images

Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что мировая экономика выдержала серию шоков Фото Getty Images

Мировая экономика продемонстрировала большую устойчивость, чем ожидалось, несмотря на ряд потрясений, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ прогнозирует лишь незначительное замедление глобального роста в 2025–2026 годах, пишет Reuters.

  • Экономика США избежала рецессии, которой опасались полгода назад. По словам главы МВФ, этому способствовали адаптивность частного сектора, эффективные экономические политики, умеренные импортные тарифы и благоприятные финансовые условия.
  • «Мы видим лишь незначительное замедление роста в этом году и в следующем. Все признаки свидетельствуют, что мировая экономика выдержала серию острых шоков», – сказала Георгиева, ссылаясь на новый World Economic Outlook.
  • Глава МВФ отметила, что глобальная экономика «показывает лучшие результаты, чем боялись, но хуже, чем нужно». Среднесрочный прогноз роста МВФ составляет около 3% – существенно ниже 3,7% перед пандемией COVID-19.
  • Георгиева отметила рост неопределенности и спроса на золото как «тихой гавани» для инвесторов – доля монетарного золота превысила 20% мировых резервов.
  • США, несмотря на введенные президентом Дональдом Трампом тарифы, не получили ожидаемого торгового удара. Средняя ставка пошлин составляет около 17,5%, снизившись с 23% в апреле.
  • В то же время Георгиева предупредила, что новые раунды повышения тарифов или передача их эффекта на потребителей могут снова разогнать инфляцию. Она обратила внимание на перегретые оценки финансовых рынков, приближающихся к уровням «пузырей доткомов» 2000 года.
  • «Пристегнитесь. Неопределенность – это новая норма, и она останется с нами», – заявила глава МВФ.

Контекст

В июле МВФ повысил прогноз глобального роста до 3% на 2025 год и 3,1% – на 2026 год. Причина – менее жесткие, чем ожидалось, торговые барьеры США, слабый доллар и неожиданная устойчивость Китая.

Прогноз МВФ стал разворотом в риторике Фонда: еще в апреле он предупреждал о значительном замедлении глобальной экономики из-за торговой войны. Хотя нынешний рост ниже, чем доковидные средние 3,7% (в 2024-м было 3,3%), сигнал с МВФ свидетельствует о «хрупкой устойчивости» мировой экономики.

В то же время Фонд предостерег: высокий долг, политические вмешательства в монетарную политику и шоки могут разрушить достигнутый баланс.

Обновленный прогноз будет обнародован на следующей неделе во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

