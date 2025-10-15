Міжнародний валютний фонд прогнозує, що глобальний державний борг, ймовірно, перевищить 100% світового ВВП до кінця цього десятиліття, досягнувши найвищого рівня з 1948 року, після Другої світової війни. Про це йдеться у звіті МВФ «Фіскальний монітор», опублікованому 15 жовтня. Зростання витрат на обслуговування боргу створює додатковий тиск на державні бюджети, поряд із збільшенням витрат на оборону та старінням населення.

Деталі

«Високі дефіцити та борги, а також витрати, що перевищують податкові надходження, призведуть до зростання боргу до рівнів, які загрожують фінансовій стабільності та стійкості», – зазначає МВФ. За прогнозами фонду, глобальний борг може сягнути 123% ВВП до 2029 року.

Цього тижня у Вашингтоні проходять щорічні збори МВФ та Світового банку, де міністри фінансів і керівники центральних банків обговорюють шляхи вирішення проблем повільного економічного зростання, стійкої інфляції та бюджетних обмежень.

Звіт МВФ підкреслює, що період дешевих запозичень, який тривав між глобальною фінансовою кризою та пандемією COVID-19, завершився, а витрати на обслуговування боргу вже обтяжують бюджети.

«Процентні ставки на глобальних ринках значно зросли, і їхній подальший розвиток залишається дуже невизначеним», – йдеться у звіті.

МВФ також зауважив, що значна частина державних витрат спрямовується на оплату праці: в середньому 25% витрат у розвинених економіках і 28% у країнах, що розвиваються. «Витрати на пенсії, освіту, охорону здоров’я та заробітну плату, як правило, є стійкими», – додає звіт.

Контекст

У вересні 2025 року, за даними МВФ, загальний світовий борг зріс до $251 трлн. Темпи зростання боргу перевищують допандемічний період, хоча в 2024-му вони були нижчими, ніж у 2023 році. У 2025-му високий рівень боргового навантаження збережеться, особливо в таких країнах, як США, Франція, Китай, Індія та Бразилія.