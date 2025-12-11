Кабинет Министров Украины принял решение о включении индустриального парка «Носовские хозяйства» в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Парк создан на 30 лет в городе Носовка Нежинского района Черниговской области. Инициатором его основания выступил Носовский городской совет, сообщили в пресс-службе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства 11 декабря.

Детали

Площадь парка составляет 14,1651 га. Реализация проекта «Носовские хозяйства» предусматривает создание около 700 рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности. Для развития индустриального парка планируют привлечь почти 716 млн грн из различных источников.

Согласно концепции, финансирование развития парка будет включать собственные инвестиции инициатора, средства управляющей компании, государственные стимулы, частный капитал, а также ресурсы будущих участников и других инвесторов. Для запуска проекта Носовский городской совет планирует направить 0,5 млн грн собственных средств.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

На территории парка планируют разместить предприятия в отраслях:

производства пищевой продукции;

альтернативной энергетики;

научно-технической деятельности.

Контекст

Сейчас в Реестре индустриальных (промышленных) парков зарегистрировано 114 объектов. Они становятся одним из ключевых драйверов развития перерабатывающей промышленности, доля которой в ВВП Украины составляет 10,3% по данным ОЭСР. В Министерстве экономики прогнозируют, что в течение следующего десятилетия этот показатель может удвоиться благодаря расширению сети индустриальных парков.

По подсчетам Минэкономики, каждый гектар индустриального парка способен обеспечить до 50 новых рабочих мест. Кроме того, каждая гривня государственных инвестиций в такие проекты генерирует 5–6 гривен частных вложений. А один доллар частных инвестиций в течение пяти лет приносит бюджету 19 долларов налоговых поступлений и сборов.

Подробнее о том, почему мультипликатор в этой сфере выше, чем в большинстве других отраслей, и каковы перспективы перерабатывающей промышленности, – в материале Forbes Ukraine.