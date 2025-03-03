«Зашли дальше бумаги». Индустриальные парки Василия Хмельницкого и Alterra Group привлекли производителей. Что ждет остальные 90% из сотни парков

За три года войны количество индустриальных парков в Украине удвоилось и превысило сотню . Привлечь средства инвесторов смогли всего около 10% из них. Почему так и что ожидает отрасль?

«Строить завод своими силами было бы где-то на 10% дешевле, – говорит владелец и СЕО крупнейшего в Украине производителя пожарной техники «Пожмашина» Олег Аверьянов. – Но все-таки выбрал вариант – строить в индустриальном парке».

В последний день января «Пожмашина» подписала договор на строительство нового завода за $15 млн во львовском индустриальном парке Formatsia от Alterra Group.