Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку «Носівські господарства» до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Парк створено на 30 років у місті Носівка Ніжинського району Чернігівської області. Ініціатором його заснування виступила Носівська міська рада, повідомили у пресслужбі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства 11 грудня.

Деталі

Площа парку становить 14,1651 га. Реалізація проєкту «Носівські господарства» передбачає створення близько 700 робочих місць у секторі переробної промисловості. Для розвитку індустріального парку планують залучити майже 716 млн грн із різних джерел.

Відповідно до концепції, фінансування розвитку парку включатиме власні інвестиції ініціатора, кошти керуючої компанії, державні стимули, приватний капітал, а також ресурси майбутніх учасників та інших інвесторів. Для запуску проєкту Носівська міська рада планує спрямувати 0,5 млн грн власних коштів.

На території парку планують розмістити підприємства у галузях:

виробництва харчової продукції;

альтернативної енергетики;

науково-технічної діяльності.

Контекст

Нині у Реєстрі індустріальних (промислових) парків зареєстровано 114 об’єктів. Вони стають одним із ключових драйверів розвитку переробної промисловості, частка якої у ВВП України становить 10,3% за даними ОЕСР. У Міністерстві економіки прогнозують, що протягом наступного десятиліття цей показник може подвоїтися завдяки розширенню мережі індустріальних парків.

За підрахунками Мінекономіки, кожен гектар індустріального парку здатен забезпечити до 50 нових робочих місць. Крім того, кожна гривня державних інвестицій у такі проєкти генерує 5–6 гривень приватних вкладень. А один долар приватних інвестицій протягом п’яти років приносить бюджету 19 доларів податкових надходжень і зборів.

