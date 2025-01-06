На космодромах США ожидаются заторы из-за роста запусков – WSJ

В США растет спрос на космические пуски, но инфраструктура не справляется с нагрузкой. Авария или природный катаклизм могут на годы вывести из строя любой из важнейших космодромов, предупреждают эксперты. Космодромы на территории США столкнулись с рекордным спросом, в связи с чем могут образоваться «пробки» из желающих запустить космические аппараты, пишет Wall Street Journal .

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2024-й стал рекордным по числу космических полетов – более 150. Большинство запусков приходится всего на три площадки, расположенные во Флориде и Калифорнии.

Наиболее загруженным стал стартовый комплекс на мысе Канаверал во Флориде (67 запусков), далее следует база Ванденберг в Калифорнии (47 запусков), затем – космический центр Кеннеди во Флориде (26 запусков).

Аналитики прогнозируют увеличение их загруженности, поскольку компании и профильные государственные ведомства планируют наращивать число запусков.

Большое погодное явление или авария могут вывести из строя любой из крупных космодромов на месяцы или годы, считает Джордж Нилд, некогда курировавший космонавтику в Федеральном управлении гражданской авиации. Он добавил: «Мы настолько зависим от космоса, что класть все яйца в одну корзину – рискованная стратегия».

Несколько меньших космодромов пытаются воспользоваться кризисом, образовавшимся на основных американских площадках. Тихоокеанский космодромный комплекс на Аляске никогда не совершал более трех запусков в год. Сейчас его руководство пытается добиться федерального разрешения на 25 запусков в год.

Обычно запуски ракет проводят в прибрежных зонах, чтобы исключить риск падения ракет и их обломков на населенные пункты. Создание новых стартовых площадок в таких зонах связано с трудностями, поскольку местные жители часто выступают против строительства.

Федеральное управление гражданской авиации возглавляет группу правительственных агентств по разработке национальной стратегии космодромов. Отчет об этой работе ожидается в 2025 году.

Контекст

В 2024 году SpaceX Илона Маска стала рекордсменом по запуску коммерческих космических грузов на орбиту: компания осуществила 134 запуска ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy, успешно доставив на околоземную орбиту 1,497 848 кг полезной нагрузки. Это не только рекорд 2024 года, но и абсолютный рекорд за всю историю космонавтики.

На втором месте по объему доставленных на орбиту грузов – Китайская аэрокосмическая корпорация (CASC) с показателем 62 680 кг. «Роскосмос» занял третье место с 60 610 кг. Далее следуют воздушно-космические силы РФ (10 000 кг), Mitsubishi Heavy Industry (MHI, Япония) – 5665 кг, Индийская организация космических исследований (ISRO) – 3909 кг, Arianespace (Франция) – 3514 кг, United Launch Alliance (ULA) США) – 2783 кг.