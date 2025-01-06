На космодромах США очікуються затори через зростання запусків – WSJ

У США зростає попит на космічні пуски, але інфраструктура не справляється з навантаженням. Аварія або природний катаклізм можуть на роки вивести з ладу будь-який із найважливіших космодромів, попереджають експерти. Космодроми на території США зіштовхнулися з рекордним попитом, у звʼязку з чим можуть утворитися «затори» з охочих запустити космічні апарати, пише Wall Street Journal .

Деталі

2024 рік став рекордним за кількістю космічних польотів – понад 150. Більшість запусків припадає лише на три майданчики, розташовані у Флориді та Каліфорнії.

Найбільш завантаженим став стартовий комплекс на мисі Канаверал у Флориді (67 запусків), далі йде база Ванденберг у Каліфорнії (47 запусків), потім – космічний центр Кеннеді у Флориді (26 запусків).

Аналітики прогнозують збільшення їхньої завантаженості, оскільки компанії та профільні державні відомства планують нарощувати кількість запусків.

Велике погодне явище або аварія можуть вивести з ладу будь-який з найбільших космодромів на місяці або роки, вважає Джордж Нілд, який колись курирував космонавтику у Федеральному управлінні цивільної авіації. Він додав: «Ми настільки залежимо від космосу, що класти всі яйця в один кошик – ризикована стратегія».

Кілька менших космодромів намагаються скористатися кризою, що утворилася на основних американських майданчиках. Тихоокеанський космодромний комплекс на Алясці ніколи не здійснював більше трьох запусків на рік. Зараз його керівництво намагається домогтися федерального дозволу для 25 запусків на рік.

Зазвичай запуски ракет проводять у прибережних зонах, щоб унеможливити ризик падіння ракет та їхніх уламків на населені пункти. Створення нових стартових майданчиків у таких зонах пов'язане з труднощами, оскільки місцеві жителі часто виступають проти будівництва.

Федеральне управління цивільної авіації очолює групу урядових агентств з розробки національної стратегії космодромів. Звіт щодо цієї роботи очікується 2025 року.

Контекст

У 2024 році SpaceX Ілона Маска стала рекордсменом у запуску комерційних космічних вантажів на орбіту: компанія здійснила 134 запуски ракет-носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy, успішно доправивши на навколоземну орбіту 1,497 848 кг корисного навантаження. Це не тільки рекорд 2024 року, а й абсолютний рекорд за всю історію космонавтики.

На другому місці за обсягом доставлених на орбіту вантажів – Китайська аерокосмічна корпорація (CASC) з показником 62 680 кг. «Роскосмос» посів третє місце із 60 610 кг. Далі йдуть повітряно-космічні сили РФ (10 000 кг), Mitsubishi Heavy Industry (MHI, Японія) – 5665 кг, Індійська організація космічних досліджень (ISRO) – 3909 кг, Arianespace (Франція) – 3514 кг, United Launch Alliance (ULA, США) – 2783 кг.