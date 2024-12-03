SpaceX договаривается о продаже акций при оценке в $350 млрд – Bloomberg

Компания SpaceX Илона Маска ведет переговоры о продаже инсайдерских акций, что может увеличить стоимость ракетно-спутниковой компании примерно до $350 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники 3 декабря. Ранее компания обдумывала оценку в $255 млрд.
Новая оценка закрепит статус SpaceX как самого дорогого стартапа в мире. В последний раз SpaceX оценивался примерно в $210 млрд по предложению в начале этого года.
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Ключевые факты
- Так называемое вторичное предложение, посредством которого сотрудники и некоторые ранние акционеры могут продать акции, предоставляет инвесторам закрытой компании SpaceX возможность генерировать ликвидность на фоне углубления связей между Маском и избранным президентом Дональдом Трампом.
- При рыночной капитализации около $350 млрд SpaceX также могла бы сравниться с некоторыми из крупнейших в мире публичных компаний по уровню капитализации.
- Текущие переговоры со SpaceX продолжаются и детали потенциального соглашения могут измениться в зависимости от интереса продавцов и покупателей, сообщили источники.
Контекст
SpaceX – почти монополист на рынке запуска спутников в США благодаря успехам ракеты Falcon 9. Также к этому добавляется упорная борьба за контракты и активная конкуренция за частный космос. Спутниковый интернет-бизнес Starlink является ключевым фактором в экономике компании.
Потенциальный рост стоимости SpaceX подчеркивает огромные доходы, которые империя Маска получила после президентских выборов в США.
Акции Tesla Inc. выросли на 42% с 5 ноября, тогда как собственное состояние Маска взлетело примерно до $353 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Трамп уже нашел должность для миллиардера в своей администрации. Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент правительственной эффективности. Кто войдет в команду избранного президента США, читайте здесь.
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