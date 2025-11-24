На подконтрольной Украине территории ныне проживает около 30,5 млн человек. К такому выводу пришли, применив четыре альтернативных метода оценки, главным из которых стал анализ уровня потребления воды, говорится в исследовании Forbes Ukraine.

Подробности

Общая численность населения в пределах международно признанных границ Украины составляет 35–35,5 млн человек. Это примерно соответствует количеству людей, проживавших на этой территории в 1920-х годах, и всего на 2 млн превышает показатель сразу после Второй мировой войны, говорят аналитики.

Контекст

Последняя всеукраинская перепись населения проводилась в 2001 году – тогда в стране проживало 48,46 млн человек. По состоянию на 1 декабря 2019 года население Украины (без учета временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма) составляло 37,29 млн человек.