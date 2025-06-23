Впервые за годы дискуссий Верховная Рада приняла законопроект, открывающий путь к множественному гражданству. Если его подпишет президент, миллионы украинцев за границей смогут легализовать свой статус, а иностранцы – получить украинский паспорт по упрощенной процедуре. Но законопроект не только об инклюзии: он также создает новые механизмы защиты нацбезопасности и усиления контроля за гражданством в военное время. Адвокат Полина Марченко объясняет, при каких условиях граждане Украины смогут официально иметь гражданство других стран и кто сможет получить гражданство Украины

Несмотря на неудавшиеся предыдущие попытки принять закон о множественном гражданстве, 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла законопроект №11469 о внедрении института множественного гражданства. Он стал одним из самых обсуждаемых и спорных законопроектов за последнюю неделю. Что ожидает граждан и новоиспеченных граждан Украины в случае его подписания президентом Украины.

Несмотря на громкое название – «О внесении изменений в законы Украины о реализации права на приобретение и сохранение гражданства» – основная цель законопроекта №11469 связана с обеспечением национальной безопасности и улучшением демографического кризиса в Украине путем упрощения порядка обретения гражданства Украины.

Но в Украине по-прежнему будет действовать принцип единого гражданства, который означает, что независимо от количества гражданств других стран в правовых отношениях с Украиной такое лицо признается только гражданином Украины.

Сразу отмечу, что действующая ст. 4 Конституции устанавливает, что в стране существует единое гражданство. Это не запрет двойного или множественного гражданства. Это о том же принципе единого гражданства, согласно которому гражданин, имеющий украинский паспорт и несколько паспортов других стран мира, все равно имеет права и обязанности как гражданин Украины, находясь в Украине.

Что предусматривает законопроект

Самое главное – это официальное признание множественного гражданства. В случае вступления закона в силу украинцы, имеющие паспорта других стран, наконец-то смогут официально показать гражданство других стран и не скрывать его, как было до сих пор.

Но, как отмечалось, принцип единого гражданства сохраняется. Согласно ему на территории Украины лицо, имеющее множественное гражданство, считается исключительно украинцем.

Расширены основания для лишения украинского гражданства. Его лишаются лица, которые:

Присоединились к армии Российской Федерации или добровольно приобрели ее гражданство после 18 лет.

Добровольно получили гражданство другого государства после совершеннолетия (включая лиц на временно оккупированных территориях).

Цель изменений – лишить гражданства тех, кто:

Перешел на сторону страны-агрессора или оккупанта.

Занимается пропагандой войны или публично поддерживает вооруженную агрессию против Украины.

Создает угрозу национальной безопасности Украины.

Перечень оснований не исчерпывающий и может включать в себя другие действия, противоречащие национальным интересам Украины согласно закону «О национальной безопасности Украины». Исключением будут случаи принудительной или автоматической паспортизации государством-агрессором.

Упрощена легализация для иностранцев, служащих Украине.

Законопроект расширяет возможности получения украинского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые:

Служат в ВСУ, Национальной гвардии или других официальных военных формированиях Украины.

Оказывают помощь украинским военным в районах боевых действий.

Такие лица могут подать документы на легализацию статуса даже с просроченным паспортом или подлежащим обмену документом. Процедура действует, если получение нового документа требует обращения в органы государства, которое:

Совершило вооруженную агрессию против Украины.

Не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Отказывается признавать противоправность посягательств на украинскую территориальную целостность.

Детализация случаев множественного гражданства. Законопроект детализирует случаи, когда украинцы могут иметь двойное гражданство.

Автоматическое приобретение:

Ребенок получил украинское гражданство при рождении и одновременно гражданство другого государства.

Украинский ребенок получил гражданство через усыновление иностранцами.

Гражданин Украины автоматически получил другое гражданство через брак с иностранцем.

Совершеннолетний украинец автоматически приобрел второе гражданство по законам иностранного государства (но не получал соответствующих документов).

Порядок приобретения гражданства Украины для иностранцев упрощен для граждан стран, попадающих в специальный перечень. Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев должен определить этот список государств, в частности, учитывая, вводили ли эти страны санкции против России.

Ключевое условие – во всех случаях второе гражданство приобретается автоматически или через упрощенную процедуру без активных действий лица для его получения.

Исключения из множественного гражданства

Разрешение на двойное гражданство не действует, если второе гражданство принадлежит государству-агрессору, государству-оккупанту или стране, которая не признает территориальную целостность и суверенитет Украины или отказывается признавать противоправность посягательств на украинскую территорию.

Риски законопроекта

Законопроект является важным шагом для сохранения демографической ситуации в Украине и упрощения условий легализации. Он облегчает получение украинского гражданства для иностранцев-военнослужащих, украинцев по происхождению и беженцев. В то же время документ предусматривает «очищение» от граждан, которые поддерживают вооруженную агрессию против Украины.

Однако законопроект имеет существенные недостатки, связанные с недостаточной защитой права на гражданство для украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях и оккупированном Россией Крымском полуострове. Эти категории граждан нуждаются в дополнительных механизмах защиты и восстановления гражданства, которые должны быть учтены при доработке документа.

Но законопроект еще не подписан президентом и не вступил в законную силу.