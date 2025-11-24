На підконтрольній Україні території нині проживає приблизно 30,5 млн людей. Такого висновку дійшли, застосувавши чотири альтернативні методи оцінки, головним з яких став аналіз рівня споживання води, йдеться у дослідженні Forbes Ukraine.

Деталі

Загальна чисельність населення в межах міжнародно визнаних кордонів України становить 35–35,5 млн осіб. Це приблизно відповідає кількості людей, які мешкали на цій території у 1920-х роках, і лише на 2 млн перевищує показник одразу після Другої світової війни, говорять аналітики.

Контекст

Останній всеукраїнський перепис населення проводився у 2001 році – тоді в країні проживало 48,46 млн осіб. Станом на 1 грудня 2019 року населення України (без урахування тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму) становило 37,29 млн осіб.