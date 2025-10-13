Европейский союз все больше склоняется к тому, что замороженные активы России являются единственным реальным вариантом стабильного финансирования для Украины, поскольку другие источники постепенно иссякают. Речь идет о так называемом реперационном кредите, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Подробности

Речь идет примерно о €200 млрд, принадлежащих Центробанку РФ и хранящихся преимущественно в бельгийской компании Euroclear. Уже на ближайшем саммите ЕС на следующей неделе лидеры планируют достичь политического согласия, после чего Еврокомиссия подготовит юридический механизм использования средств – ориентировочно ко второму кварталу 2026 года.

По предварительному плану, Украина получит около €140 млрд в виде долгосрочных ссуд. Возврат этих средств предусмотрен лишь в случае, если Россия компенсирует ущерб, нанесенный войной.

ЕС стремится сохранить активы замороженными, но одновременно использовать их как залог для финансирования обороны и восстановления. Такой шаг должен обеспечить стабильное финансирование без необходимости постоянного решения на уровне всех 27 стран-членов.

Бельгия, на территории которой находится Euroclear, пока сдерживает процесс – правительство требует юридических гарантий, что механизм не приведет к международным искам. В случае судебных претензий, ЕС планирует компенсировать возможные потери Euroclear через специальные гарантийные фонды.

Москва уже предупредила, что расценит такие действия как экономическую агрессию и обещает ответ. В то же время страны G7, где в общей сложности заморожено около $300 млрд российских активов, координируют подходы, чтобы действовать сообща.

Контекст

Украина сталкивается с трудностями привлечения дополнительной помощи от ключевых доноров. Взносы от США – одного из крупнейших доноров с начала полномасштабного вторжения – существенно сократились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поэтому ЕС стал главным поставщиком финансовой поддержки.

Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного кредита». Идею такого инструмента 10 сентября озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идет об использовании наличных остатков российских активов, замороженных на Западе после вторжения РФ в 2022 году.